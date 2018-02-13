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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Усилит розыск

Владимир Путин назначил нового начальника МУРа
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск №7495 (32)
Генерал Сергей Кузьмин стал новым начальником Московского уголовного розыска.

Руководитель столичного главка МВД Олег Баранов представил личному составу нового начальника уголовного розыска - легендарного МУРа, а также других руководителей подразделений главка. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Новый начальник МУРа генерал Сергей Кузьмин награжден орденом Мужества и медалью "За отвагу"

Указом Владимира Путина на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Москве - начальника управления уголовного розыска назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин. Ранее он занимал должность замначальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. На должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков назначен генерал-майор полиции Юрий Девяткин. Новым начальником 4-го управления МВД России, занимающегося обеспечением охраны режимных объектов и сопровождением специальных грузов, стал полковник внутренней службы Андрей Глуздаков. Начальник столичного главка, представляя новых руководителей, отметил их профессионализм, принципиальность и работоспособность.

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Сергей Кузьмин родился в 1973 году в Москве. Службу в органах внутренних дел начал с должности младшего инспектора уголовного розыска Специального отдела милиции при ГУВД Москвы в 1994 году. С 2001 года по декабрь 2012 года проходил службу в МУРе на различных должностях. В октябре 2016 года был назначен на должность заместителя начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Кузьмин награжден ведомственными, а также государственными наградами, среди которых орден Мужества и медаль "За отвагу".

Юрий Девяткин служил в уголовном розыске, налоговой полиции и подразделениях ФСКН Брянской области. В 2013 году был назначен заместителем начальника УФСКН по Москве. С июля 2016 года исполнял обязанности начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

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