В Белгороде школьница умерла, подавившись хот-догом

В Белгороде первоклассница умерла, подавившись хот-догом. Во время еды девочка вдруг начала задыхаться и посинела, рассказали в школе. Когда к ней прибежала медсестра, было уже поздно.

Сейчас по факту смерти ребенка начали проверку: об этом сообщили в СУ СКР по региону. В управлении отметили, что причиной смерти девочки стала "асфиксия в результате попадания в дыхательные пути пищи" - таковы результаты судебно-медицинского исследования тела.

В рамках проверки правоохранители установят все обстоятельства трагедии.