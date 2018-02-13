В центре Москвы рабочие нашли два артиллерийских снаряда

При проведении дорожных работ в Малом Сухаревском переулке были обнаружены предметы, похожие на артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы. Опасное место оцепили, ожидается прибытие саперов. Кстати, за минувшие шесть лет саперы МЧС обезвредили более четырех с половиной тысяч авиационных бомб различного калибра.

Самыми "урожайными" стали 2013 и 2014 годы. А минувший вообще побил рекорд по количеству обнаруженных предметов. Пиротехники министерства уничтожили более 1,3 тысячи авиабомб.