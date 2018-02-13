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13.02.2018 13:15
Проект: В регионах

В Калуге появится детская Доска почета

13 февраля состоялось очередное заседание комитета Городской Думы по вопросам социального развития под председательством Марины Ставиской.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Депутаты одобрили поправки в бюджет города.

Доходная часть бюджета возросла на 413 миллионов рублей за счет субсидий из бюджета Калужской области.

Фото: Калужская городская Дума
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174,4 млн. рублей будет использовано для формирования резервных средств для обеспечения сбалансированности бюджета в ходе его исполнения.

60 миллионов рублей выделяется на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по решениям суда.

Порядка 25,5 млн. рублей дополнительно будет выделено для финансового обеспечения деятельности школ и детских садов.

По 20 миллионов рублей выделяется на организацию перевозки пассажиров городским электрическим транспортом и на выполнение муниципального задания МБУ "Калугаблагоустройство".

10 миллионов рублей пойдет на ямочный ремонт, 37 миллионов рублей будет направлено на реализацию бюджетных инвестиций, в том числе и на оплату уже выполненных работ по реконструкции и строительству автодорог, благоустройству территории нового парка и строительству детского сада в районе ул. Верховой.

Депутаты поддержали предложение управления образования об учреждении Детской  доски почета в муниципальном образовании "Город Калуга". 

- Доска почета учреждается в целях поощрения одаренных, достигших успехов детей, повышения престижа школьного образования, повышения творческой и спортивной активности школьников, - подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов.

Фото: Калужская городская Дума
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На доску почета будут заноситься лица в возрасте от 7 до 18 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, спортивных учреждениях и детских школах искусств.  

Местом размещения Детской доски почета будет являться официальный сайт Городской Управы и газета "Калужская неделя".

Занесение на доску почета будет осуществляться ежегодно сроком на один год, в ходе  проведения мероприятий, посвященных Дню защиты детей.

Одни и те же кандидаты могут быть размещены на доске почета не чаще одного раза в пять лет.  

Также члены комитета поддержали предложение наградить Знаком Городской Думы "За личный вклад в развитие Калуги" генерального директора АО "Тайфун" Андрея Алексеевича Петракова.  
 

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