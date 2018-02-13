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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Митино и в Красногорске поймали наркодилеров

Текст: Владимир Богданов

10 лет тюрьмы грозит приезжему из ближнего зарубежья, задержанному накануне в ближайшем Подмосковье за распространение наркотиков. Как сообщила начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова, местные наркополицейские в городе Красногорске, в подъезде одного из домов на улице Строительная, задержали 45-летнего иностранца.

- При личном досмотре у злоумышленника обнаружено 8 свертков с веществом растительного происхождения. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством - марихуаной, общим весом более 15 граммов. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого оперативниками изъято 7 пластиковых бутылок, 16 фольгированных и 5 полимерных свертков, а также полимерный пакет с аналогичным содержимым. Всего полицейскими изъято около 5 килограммов наркотика, - рассказала Петрова.

Задержанный арестован. Уголовное дело возбуждено по тяжелой статье УК: "незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотиков".

Фото: Сергей Михеев / РГ
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Одновременно с этим столичные наркополицейские задержали на Пятницком шоссе 25-летнюю безработную москвичку по подозрению в попытке распространения запрещенных препаратов.

В ходе личного досмотра задержанной оперативники нашли 7 свертков с шестью граммами синтетических наркотиков - мефедроном и метилэфедроном. По месту проживания подозреваемой было обнаружено 146 свертков с аналогичным веществом общей массой свыше 340 граммов. Кроме того, в сотовом телефоне девушки оперативники нашли данные о местах расположения пяти ранее сделанных ею закладок. Наркотики оттуда уже изъяли.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемой. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям УК, по которым ей может грозить до 20 лет лишения свободы.

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