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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве начался суд над экс-мэром Владивостока

Текст: Владимир Полетаев

Тверской районный суд Москвы приступил к процессу по уголовному делу бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Кроме экс-мэра дальневосточной столицы также в коррупции обвиняются его родной брат Андрей Пушкарев и экс-директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников.

Кроме Пушкарева, на скамье подсудимых - экс-директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников и родной брат арестованного мэра Андрей Пушкарев, который ранее занимал должность гендиректора АО "Востокцемент".

В зависимости от роли каждого, фигуранты обвиняются в получении и дачи взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в коммерческом подкупе и использовании заведомо подложного документа.

Следствие считает, что Пушкарев с 2008 по 2015 годы препятствовал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах при строительстве дорог за взятки на общую сумму 75 миллионов рублей.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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При содействии Лушникова он обеспечил победу в конкурсе муниципального предприятия и заключил с ним контракты на сумму 1,2 миллиарда рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент", в котором гендиректором был родной брат мэра.

Пушкарев и его брат свою вину не признают. Лушников в ходе предварительного следствия признал вину в полном объеме и дал изобличающие экс-мэра показания.

Пушкарев и другие обвиняемые просили суд рассмотреть это уголовное дело во Владивостоке, но им было отказано. В январе Верховный суд РФ отказался удовлетворить жалобу и признал законным решение Генпрокуратуры о направлении в Тверской суд Москвы дела экс-мэра для рассмотрения по существу.

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