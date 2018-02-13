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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Знак Третьякова

Увековечат память одного из основателей Третьяковки
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
В российской столице появится памятный знак Сергею Третьякову - меценату, коллекционеру и одному из основателей Третьяковской галереи и парка "Сокольники". Установку скульптуры вчера одобрила комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Увековечить память младшего брата известного коллекционера Павла Третьякова, депутатам предложила администрация городского парка "Сокольники". Здесь, у главного входа, скульптура и займет свое место. И это не случайно - именно благодаря усилиям Сергея Третьякова в 1879 году Сокольническая роща и Ширяево Поле стали частью Москвы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Для выкупа земельных участков тогда объявили сбор средств. Деньги из своих кошельков отдали именитые московские купцы, в том числе и Третьяков. На этих землях власти и открыли парк для прогулок. "Пример Сергея Третьякова показателен: он помог городу оформить территорию Сокольников в собственность и на этом месте возник потрясающий парк, - заметил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. - Саму же землю меценат передал во владение городу".

Памятный знак Третьякову установят на пожертвования коммерческих компаний. Каким он будет, говорить пока преждевременно. Конкурс планируют объявить в марте, рассказал "РГ" директор парка "Сокольники" Андрей Лапшин. По его словам, оргкомитет сформирует комиссию, в которую войдут архитекторы, историки, представители общественного совета парка. Они и выберут лучший эскиз. Скульптуру администрация парка рассчитывает открыть ко Дню города.

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