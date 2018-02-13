В Москве выставили на торги крупнейший паркинг в Европе - на его 10 этажах хватит места для 3880 автомобилей, а общая площадь постройки превышает 151 тысячу квадратных метров, рассказали "РГ" в Дирекции гаражного строительства.

Продается, впрочем, не весь комплекс, а его наибольшая часть на 2692 машино-места. Распродать или сдать их в аренду поштучно крайне трудно, поскольку вокруг мало жилья и офисов - с одной стороны гаража раскинулись преимущественно промзоны, а с другой - Измайловский парк. Как следствие - спрос со стороны автомобилистов невысокий. В таком положении оказались многие московские паркинги, строившиеся по программе "Народный гараж". Неудачный выбор места для их возведения привел к тому, что желающих купить там парковочные места не нашлось. Кому захочется ехать до машины еще и на общественном транспорте?

А вот инвестор сможет приспособить паркинг под свои цели, говорят в департаменте конкурентной политики. По согласованию с властями этот комплекс можно будет даже перепрофилировать под торговый или офисный центр. Выручить за гараж город намерен весьма внушительную сумму - торги стартуют с отметки чуть более 2,5 млрд рублей, а победителем станет тот, кто предложит максимальную цену.

Высокая стоимость вполне оправдана - здание в хорошем состоянии, к нему легко добраться с шоссе Энтузиастов и Щелковского шоссе, не говоря уже о Северо-Восточной хорде, которая проходит прямо через комплекс в тоннеле. Кроме того, в гаражном комплексе оборудованы 6 въездов и смонтировано 12 лифтов, есть системы пожарной сигнализации и пожаротушения, видеонаблюдения, охранная сигнализация и другие современные инженерные системы. Заявки от потенциальных покупателей паркинга принимаются до 26 февраля, а подвести итоги торгов планируют 5 марта.

Сама же программа "Народный гараж", рассказали "РГ" в столичном департаменте строительства, уже завершена. За 9 лет в ее рамках было построено 167 многоуровневых паркингов на 50 тысяч машино-мест. Изначально планировалось, что места под авто москвичи будут покупать по 350 тысяч рублей и таким образом, смогут финансировать их строительство. Но достраивать гаражи городу пришлось за свой счет, а места продавать на торгах. За счет дольщиков построено 23 тысячи парковочных мест. Остальные и сейчас продаются на электронных торгах - в них может принять участие любой желающий. Посмотреть выставленные на продажу парковки можно на сайтах mskgarage.ru и mosrealstroy.ru.

В дирекции отмечают, что спрос в прошлом году резко вырос - было продано более 1,6 тысячи машино-мест на 1,7 млрд рублей. Это на 70% больше, чем в 2015 и 2016 годах вместе взятых.