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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан лже-террорист, "заминировавший" свой автомобиль

Пьяный москвич, сообщивший в полицию о якобы "заминировании" собственного автомобиля, задержан полицейскими, передает РИА Новости. Хулиган объяснил свой поступок желанием "проверить бдительность" стражей правопорядка.

Мужчине, "заминировавшему" московский вокзал, вынесли приговор

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими ОМВД России по району Внуково совместно с сотрудниками ФСБ России была установлена личность звонившего, и впоследствии он был задержан на территории района Внуково", - уточнили в полиции.

Автомобиль хулигана, в котором, по его заявлению, было взрывное устройство, был припаркован по его месту регистрации в другом регионе.

Осмотр машины показал, что звонок был ложным. Тем не менее, хулигану грозит уголовное возбуждено дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

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