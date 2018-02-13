В Подмосковье в жилом доме из-за перепланировки обрушились перекрытия

В подмосковном Звенигороде более 150 человек эвакуировали из жилого дома после того, как в одной из квартир обрушились перекрытия.

Это произошло среди ночи по адресу: квартал Маяковского 9 корпус 2, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

На место были вызваны спасатели, полиция, представители службы газа и управляющей компании. При обследовании места происшествия выяснилось, что обрушение произошло после перепланировки, которую самостоятельно провели жильцы, и заливки пола бетоном. Пострадавшая квартира находится на первом этаже, поэтому пол провалился в нежилой и неэксплуатируемый подвал.

Администрация Звенигорода объявила о введении режима ЧС и начала эвакуацию жителей. Пострадавших среди них нет. В течение дня власти обещают провести экспертизу здания.