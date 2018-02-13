В регионах ЦФО вновь обострилась ситуация с обманутыми дольщиками. Риски инвесторов, связанные с долевым участием в возведении многоквартирных домов, почти повсеместно приходится брать на себя региональным и федеральным властям.

На федеральном уровне принят ряд законов, защищающих интересы дольщиков: счета, на которые поступают деньги, станут целевыми, что осложнит финансовые махинации и вывод средств на другие объекты. Кроме этого, для страхования рисков застройщиков создается гарантирующий фонд, на деньги которого в случае ЧП будут достраиваться "замороженные" объекты.

Долгожданные ключи

Первого февраля в Иванове начали выдавать ключи владельцам квартир дома № 38 на улице Рабфаковской. Днем ранее многоэтажка получила постоянную схему электроснабжения и была введена в эксплуатацию.

Многострадальный дом на улице Рабфаковской вводился в строй поэтапно: первая и вторая очереди сданы 30 декабря 2016 года. Во время эксплуатации жилых частей объекта из-за отсутствия постоянного подключения к схеме электроснабжения возникали проблемы с электро- и водоснабжением.

- Завершения третьего этапа строительства ожидали 168 семей дольщиков, - сообщили в правительстве региона.

Ивановская область - один из наиболее серьезно пострадавших от банкротства строительной организации "СУ-155" регионов ЦФО. На момент прекращения работы застройщика в "замороженном" состоянии оказалось 12 многоэтажных домов, в строительство которых вложили деньги около 3000 человек. К декабрю 2017 года благодаря вмешательству государства, выбравшего санатора для завершения проблемных строек, из 12 объектов удалось достроить шесть. В ближайшее время ключи от квартир должны получить дольщики дома 2 на улице Парижской Коммуны.

Завершить строительство всех остальных объектов "СУ-155" планируется в июле 2018 года.

Деньги "ушли в землю"

В Костроме из двух многоэтажек "СУ-155" удалось пока достроить только одну - 11 в микрорайоне Агашкина Гора. Строительство дома 8 в том же микрорайоне неоднократно замораживалось, вызывая серьезное недовольство и массовые акции протеста несостоявшихся новоселов. Сейчас стройка оживилась: идет возведение третьего этажа.

Между тем, по признанию властей, общие темпы строительства жилья в регионе снизились, и проблемы с введением много-квартирных домов в эксплуатацию возникли не только у "СУ-155", но и у более мелких компаний. Костромской губернатор Сергей Ситников отметил, что в 2013-2015 годах регион пережил настоящий бум жилищного строительства. В результате квартир оказалось построено больше, чем жители могут при-обрести. После кризиса 2014 года продажи готового жилья резко упали, но многие строительные организации, привлекавшие средства дольщиков для расширения объемов ввода, не успели вовремя среагировать на изменившиеся условия рынка. Не закончив один объект, они начинали новые, сил на завершение которых хватило не у всех. В результате появились региональные недострои, с завершением которых приходится разбираться уже не федеральным, а областным властям и муниципалитетам. Они вынуждены тянуть за свой счет коммуникации и искать инвесторов, готовых взяться за достройку жилья.

Продажи готовго жилья резко упали, но многие застройщики, не закончив один объект, начинали возводить новый

- Понастроили столько, что покупателей нет, - отметил Сергей Ситников. - Мы еще в 2015 году призывали строителей: "Снижайте обороты, экстенсивный период развития ваших предприятий заканчивается. Не заводите новых строек, пока не закончите старых, пока у вас продажи не вырастут". Кто-то понял, кто-то - нет. Те, кто не послушал советов, сегодня оказались в крайне сложной ситуации.

Вовремя получить ключи от жилья в Костроме не смогли не только новоселы Агашкиной Горы, но и "Нового города", а также инвесторы многоквартирных домов с Некрасовского шоссе и улицы Малышковской. В сложном положении оказался один из бывших флагманов многоквартирного домостроения региона - "Костромагорстрой". По данным прокуратуры, организация задолжала своим рабочим более 34 миллионов рублей, по факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело. На встрече с работниками предприятия горпрокурор Костромы Александр Безрукавый пообещал, что если к 1 марта деньги на зарплату не найдутся, виновных могут заключить под стражу.

Тем временем в Свердловском райсуде Костромы начались слушания по уголовному делу о мошенничестве в отношении руководителя ООО "Чайка", в течение трех лет собиравшего деньги дольщиков. Однако люди так и не получили обещанные им квартиры на Некрасовском шоссе. В списках пострадавших насчитывается около 30 семей. Руководителя фирмы обвиняют по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Если вину докажут, ему грозит до десяти лет тюрьмы и крупный штраф.

Следы денег, собранных с костромских дольщиков одним из недобросовестных подрядчиков, силовикам удалось найти за пределами региона. Как выяснилось во время следствия, вместо стройки в Костроме полученные от местных жителей миллионы оказались вложены в покупку элитной земли в Подмосковье, а возведение дома в провинции было заморожено.

То парковка, то котельная

В Туле февраль начался с митинга участников долевого строительства. Встреча дольщиков с чиновниками и представителями застройщика - компании "Фаворит" проходила на стройплощадке первого корпуса ЖК "Юго-Восточный".

Людям в очередной раз сообщили о переносе сроков сдачи "Юго-Восточного" с декабря 2016 года. Первый раз сроки откладывали из-за котельной, второй раз из-за парковки. На сей раз проблемы возникли из-за канализации - не смогли согласовать с Тулгорводоканалом строительство коллектора. По словам застройщика, сдать дом планируют до 30 марта.

Перенесены сроки сдачи домов и в ЖК "Вертикаль", построенном на бывшем футбольном поле стадиона "Кировец". В свое время более трех тысяч жителей Тулы, в том числе ведущие тульские спортсмены - чемпионы мира и Олимпийских игр, подписали петицию против этого строительства ("РГ" писала об этом). Однако власти решили, что футбольное поле - большая роскошь, мол, хватит спортзала и площадки для воркаута. И вот теперь новый скандал - уже с обманутыми дольщиками. Впрочем, ситуация находится на контроле первых лиц города и области, так что дома рано или поздно сдадут.

Костромские власти намерены принять закон о поддержке организаций-санаторов

Всего в Тульской области долевое строительство ведут 40 застройщиков на 127 объектах. Это более 17 тысяч квартир, общей площадью 914,6 тысячи квадратных метров. По словам начальника областной инспекции по госархстройнадзору Сергея Гончарова, в реестр обманутых дольщиков на сегодняшний день включено 89 граждан. И чиновники обещают, что до конца года новых фамилий в этом списке не появится.

Положительная динамика все же есть. Так, в ЖК "Парус", строительством которого изначально занималась скандально известная компания "СУ-155", дело сдвинулось с мертвой точки. В декабре прошлого года 11-й и 14-й корпуса введены в эксплуатацию. В корпусах 7, 8 и 10 инспекция проводит итоговые проверки. Сергей Гончаров пообещал, что в ближайшее время дома будут введены в эксплуатацию и до конца весны люди смогут заехать в свои квартиры. Правда, юридическое оформление может занять довольно длительное время: вопрос о передаче квартир решается в Арбитражном суде Московской области.

В тульском арбитраже также идут процессы, связанные с долевым строительством. Так, рассматривается дело о признании банкротом ООО "СтройСервисПроект", которое строит пять домов в деревне Варваровке. "При принятии судом процедуры наблюдения всем 35 участникам долевого строительства будет оказана необходимая юридическая помощь, касающаяся обращения в суд с требованием о передаче квартир", - пояснил глава регионального госархстройнадзора. Аналогичное положение дел и в городе Щекино, где застройщик - ООО "Газстройконструкция" - не выполнил свои обязательства. Суд рассматривает дело о его банкротстве.

Кто украсит двор

В Калуге все дома "СУ-155" введены в эксплуатацию. Об этом на минувшей неделе сообщила пресс-служба банка "Российский капитал", который занимается достройкой объектов. По информации пресс-службы, последним разрешение на ввод получил жилой многоквартирный дом № 3 в микрорайоне Хрустальном. К новоселью в нем готовятся 115 дольщиков. Всего же в Калуге "СУ-155" остановило строительство трех многоэтажных домов, квартиры в которых приобрели 627 дольщиков. На завершение калужских объектов банк направил 914,9 миллиона рублей.

Правда, проблема полностью не решена: жители дома № 44 бьются за благоустройство территории. В управляющей компании жителей успокаивали, что после окончания строительства оставшихся трех домов все приведут в порядок. Однако дома достраивались уже другой организацией, которая не обязывалась благоустраивать территорию. Вопрос висит в воздухе.

Проблемы обманутых дольщиков обсуждались на заседании рабочей группы по обеспечению законных прав и интересов граждан при строительстве объектов жилищного назначения и оказанию им помощи. В частности, рассмотрели положение дел на пяти объектах долгостроя в областном центре, которые в соответствии с планом-графиком должны быть сданы в этом году. Сообщили, что в марте планируется ввод в эксплуатацию двух домов - на улице Маяковского и бульваре Моторостроителей.

В региональном реестре проблемных объектов находится 17 домов, расположенных в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Людинове, а также Боровском и Жуковском районах. От недобросовестных действий застройщиков пострадали 232 человека. Строительство оставшихся 12 объектов планируется завершить до конца 2019 года.

Тем временемКостромские власти намерены внести в облдуму региональный закон о поддержке организаций-санаторов. Тем, кто согласится взять на себя бремя достройки проблемного жилья, власти намерены выделять бесплатные участки земли. Кроме того, для решения проблемы обеспечения жильем бюджетников в Костроме намерены развивать социальные жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), которым земля под застройку выделяется на льготных условиях. Благодаря этому врачи, учителя и молодые семьи получают готовое жилье в новостройках с социальной отделкой по цене в полтора-два раза ниже рыночной. Если коммерческая недвижимость в областном центре продается по цене от 40 до 60 тысяч рублей за квадратный метр, то в кирпичной девятиэтажке ЖСК "Молодежный", недавно сданной в эксплуатацию на улице Соловьиной в Костроме, его стоимость составила 29 тысяч 150 рублей. Власти заявили, что успешный опыт создания ЖСК будут распространять не только в Костроме, но и в других муниципалитетах региона.