Целый стихийный городок бомжей власти Москвы ликвидировали в столичном районе Люблино. Маргиналы поселились прямо в природном парке, где разбили палаточный лагерь и начали жечь костры.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, на "бомж-деревню" пожаловались жители района, примыкающего к лесопарку "Кузьминки-Люблино". "Новоселы" быт наладили на первый взгляд неплохо: натаскали старых столов, диванов и кресел с помоек, организовывали коллективные трапезы на свежем воздухе. Тут же, на ветках деревьев, сушили белье. Но люблинцам такое соседство быстро надоело. Бомжи почти всю территорию охраняемого заповедника завалили хламом.

Кроме того, народ начал жаловаться, что поселяне из "бомж-деревни" начали заходить в многоквартирные дома. Вскрывали там мусоросборники, в подвалах набирали воду. Прямо в цокольных этажах стирали одежду и купались.

Активисты проекта "Безопасная столица", работники "Социального патруля" несколько раз приходили в лесопарк на беседу с бездомными. "Отшельникам" объяснили: сидеть в палатках в Москве незачем, совсем рядом находится центр социальной адаптации "Люблино", где можно восстановить документы, помыться, переночевать в чистой постели, пообедать и поужинать, а затем с помощью работников центра подыскать работу. Правда, силой вот доставлять туда бездомных не положено. Большинство же нашедших кров в палаточном лагере ехать туда отказались - холодно, но свобода дороже.

Власти управы Люблино, узнав о позиции бомжей, вынуждены были принудительно разогнать стихийное поселение. Они вызвали в парк бригаду из местного ГБУ "Жилищник", которая за полдня навела порядок.