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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Город, которого нет

В Москве обнаружили "бомж-деревню"
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7494 (31)
Целый стихийный городок бомжей власти Москвы ликвидировали в столичном районе Люблино. Маргиналы поселились прямо в природном парке, где разбили палаточный лагерь и начали жечь костры.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, на "бомж-деревню" пожаловались жители района, примыкающего к лесопарку "Кузьминки-Люблино". "Новоселы" быт наладили на первый взгляд неплохо: натаскали старых столов, диванов и кресел с помоек, организовывали коллективные трапезы на свежем воздухе. Тут же, на ветках деревьев, сушили белье. Но люблинцам такое соседство быстро надоело. Бомжи почти всю территорию охраняемого заповедника завалили хламом.

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Кроме того, народ начал жаловаться, что поселяне из "бомж-деревни" начали заходить в многоквартирные дома. Вскрывали там мусоросборники, в подвалах набирали воду. Прямо в цокольных этажах стирали одежду и купались.

Активисты проекта "Безопасная столица", работники "Социального патруля" несколько раз приходили в лесопарк на беседу с бездомными. "Отшельникам" объяснили: сидеть в палатках в Москве незачем, совсем рядом находится центр социальной адаптации "Люблино", где можно восстановить документы, помыться, переночевать в чистой постели, пообедать и поужинать, а затем с помощью работников центра подыскать работу. Правда, силой вот доставлять туда бездомных не положено. Большинство же нашедших кров в палаточном лагере ехать туда отказались - холодно, но свобода дороже.

Власти управы Люблино, узнав о позиции бомжей, вынуждены были принудительно разогнать стихийное поселение. Они вызвали в парк бригаду из местного ГБУ "Жилищник", которая за полдня навела порядок.

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