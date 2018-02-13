Механика автохозяйства камчатского УМВД заподозрили в крупном хищении

В СУ СК РФ по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело о мошенничестве на крупную сумму. Подозреваемым стал главный механик мастерской по ремонту автотранспорта УМВД.

По версии следствия, с мая по декабрь 2014 года он, ремонтируя полицейские машины в рамках госконтракта, "обманным путем совершил хищение денежных средств ФКУ "ЦХ и СО УМВД России по краю" на сумму свыше 3,9 миллиона рублей путем завышения объемов выполняемых работ и их оплаты".

48-летнему подозреваемому вменяют то, что он лично подписал акты выполненных работ с завышенными объемами, которые оплатило региональное УМВД.

"Он в свою очередь получил от неустановленных работников ООО "ССЦ-Автолюкс Медиа" денежные средства в наличной форме, перечисленные сверх фактически произведенных работ, которыми распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.