На Сахалине открыли первый белорусско-российский агрогородок

Первый в современной истории Сахалина специализированный агрогородок торжественно открыт в селе Раздольном на юге острова, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.

Ключи от квартир в новостройках по улице Белорусской из рук губернатора Олега Кожемяко получили первые девять семей. Это работники совхоза "Корсаковский". В агрогородке 50 одноэтажных трехкомнатных благоустроенных домов, возведенных "под ключ". Площадь каждого - до 100 квадратных метров. Сейчас - это самый крупный объект современного сельского жилищного строительства в Сахалинской области.

- Жилье просто шикарное - индивидуальный просторный дом в десяти минутах езды от моря, неподалеку от работы, со всеми удобствами. О таком еще недавно можно было только мечтать, - дал высокую оценку новостройке тракторист Николай Коваль. - Несколько лет назад мы с женой и двумя детьми переехали в Корсаков из Смирныховского района. Квартиру приходилось снимать. Руководство совхоза пошло навстречу и вот теперь проблема решена. Мы очень довольны. Появился отличный стимул для того, чтобы ставить новые производственные рекорды.

Удобная планировка - три просторных комнаты, широкий коридор и большая ванная, рассказывает о преимуществах дома новосел. В помещениях сделан ремонт, установлена новая сантехника и кухонное оборудование, есть электричество, горячая и холодная вода, а также, что немаловажно - автономное отопление. В прихожей оборудован погреб, где можно хранить соленья и овощи.

Новоселы смогут вести приусадебное хозяйство, ведь к каждому дому прилегает собственный отдельный участок земли в 10 соток.

- Сегодня, впервые в современной истории области, мы открываем агрогородок, и я от всей души поздравляю всех с этим событием! - обратился к участникам торжественной церемонии губернатор Олег Кожемяко. - Здесь будут жить работники совхоза "Корсаковский", специалисты, которым предстоит трудиться на животноводческом комплексе, рассчитанном на тысячу голов дойного стада. Новое жилье позволит решить предприятию главную задачу - кадровую. Квартиры в агрогородке получат как уже действующие специалисты предприятия, так и привлекаемые. Считаю, что подобным образом должны решать жилищные вопросы для своих работников и другие крупные сельхозпредприятия области. От всей души поздравляю новоселов, желаю крепкого здоровья, благополучия и отличных результатов в работе!

Жилье в агрогородке будет служебным, отметил директор совхоза "Корсаковский" Сергей Шаманаев. Пользоваться им можно бессрочно в течение всего периода работы на предприятии. Среди получателей есть приоритетные категории - молодые специалисты и многодетные семьи. Важное условие - все новоселы должны зарекомендовать себя в качестве добросовестных работников.

- Первыми в агрогородок заселяются наши работники, которые нуждаются в жилье и показали себя с лучшей стороны. Среди них доярки, скотники, трактористы-механизаторы. Следующая волна заселения пройдет после запуска в работу новой молочно-товарной фермы. Квартиры получат не только сахалинцы, но и привлеченные специалисты - те, которых не обучают на острове. Мы нуждаемся в квалифицированных зооинженерах, ветеринарных врачах и других мастерах. Сейчас формируем кадровый резерв и уже получили множество звонков от потенциальных работников из других регионов страны, например, из Волгоградской и Саратовской областей, а также из регионов Дальнего Востока. Уверен, наличие комфортного служебного жилья позволит нам привлечь квалифицированные кадры.

Напомним, современная молочно-товарная ферма на Сахалине возводится совместными усилиями России и Белоруссии. За основу взят лучший опыт подобных предприятий в братской стране. Всего по инвестиционному проекту будет создано 60 новых рабочих мест.

Животноводческий комплекс на тысячу голов дойного стада станет крупнейшим на Дальнем Востоке. При выходе на проектную мощность он будет ежегодно производить более 7 тысяч тонн молока.

Готовность объекта на сегодня оценивается в 90 процентов. Под крышу уже возведены все здания комплекса, завершается монтаж стойлового оборудования для содержания коров. Как ожидается, первая партия скота сюда прибудет в третьем квартале 2018 года.

Реализуемый на Сахалине международный аграрный проект включен в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Ранее он получил высокие оценки от глав двух государств - Владимира Путина и Александра Лукашенко.

- Набирает обороты взаимодействие Белоруссии с российским Дальним Востоком. Один из примеров - создание в Сахалинской области современного агрогородка. Рассчитываем, что число таких взаимовыгодных проектов будет только расти, - подчеркнул Владимир Путин во время форума России и Беларуси летом 2017 года.

- На Сахалине строится образцово-показательное сельхозпредприятие. Оно станет примером и для других местных хозяйств, этот опыт будет тиражироваться в регионе, - тогда сказал Александр Лукашенко. - Мы договорились с губернатором Кожемяко о том, что поделимся своими лучшими технологиями, дадим в помощь специалистов и технику, поставим высокопродуктивный скот. Будем вместе добиваться того, чтобы Сахалин не покупал сельскохозяйственную продукцию, а производил ее сам.

Как строился агрогородок читайте на сайте в материале "Иду в разрез".