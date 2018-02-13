Чебоксары вошли в число лучших регионов по системе закупок

Столица Чувашии вошла в перечень 13 финалистов Национальной премии "Бизнес-Успех". Церемония награждения состоялась в Москве во время Всероссийского форума "Территория бизнеса - территория жизни".

По итогам конкурса Чебоксары получили статус города с "Высокой эффективностью закупочной системой".

Как сообщила заместитель главы администрации столицы ЧР Надежда Колебанова, в 2017 году Чебоксары заняли первое место в республике в номинации "Лучшая система закупок муниципального уровня".

Деятельность городских чиновников оценивали специалисты Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашии, регионального отделения общественной организации "Опора России" и представители СМИ. Муниципальными заказчиками были заключены более 18 тысяч контрактов на общую сумму свыше шести миллиардов рублей.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

- Прозрачности освоения бюджетных средств мы уделяем особое внимание, учитывая все изменения действующего законодательства, - отметил руководитель администрации столицы республики Алексей Ладыков.

Он напомнил, что по итогам закупок экономия средств городской казны превысила отметку в 300 миллионов рублей. На эти средства удалось оснастить современным оборудованием социально значимые объекты, а также благоустроить территории в жилых массивах.