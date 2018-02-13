В феврале прошел еще один срок, установленный региональными чиновниками для ввода в строй нового водозабора в Балашове. Объект, на который потрачено уже около 300 миллионов рублей, стал одним из самых известных и скандальных коммунальных долгостроев на территории Саратовской области.

Воду для питья и хозяйственных нужд жители 75-тысячного города по-прежнему получают из Хопра. Из-за обмеления и заиливания этой реки, гниения водорослей вода периодически становится непригодной для использования. Чтобы решить проблему, еще в прошлом десятилетии в городе началось строительство нового водозабора с закачкой воды по артезианским скважинам из подземных горизонтов.

В настоящее время официально достроено и передано на баланс госпредприятия "Облводресурс" семь таких скважин. Ежегодно тратятся средства на их прокачку, а также выплачивается налог на имущество в 15 миллионов рублей. Однако вода там не соответствует санитарным нормам: в ней в два раза превышено содержание бора и в шесть раз - железа. Недостроенными числятся еще 13 скважин, а к бурению шести даже не приступали.

По выражению заместителя председателя комитета по жилищной, строительной и коммунальной политике областной думы Леонида Писного, средства, выделявшиеся на строительство водозабора, "забурили".

Заказчиком возведения объекта числился областной комитет капитального строительства, который в настоящее время ликвидирован и преобразован в управление в составе регионального министерства строительства и ЖКХ. Два года назад полиция возбудила уголовное дело о якобы имевшем место хищении средств, потраченных на строительство водозабора в Балашове. Однако до настоящего времени расследование не привело к какому-либо значимому результату, обвинение так никому и не предъявлено.

Областные чиновники торжественно обещали сдать долгострой в 2015, 2016 годах и, наконец, в феврале 2018 года, но каждый раз эти сроки оказывались сорваны. Специалисты даже еще не пришли к решению, что делать с новым водозабором: пытаться углубить уже пробуренные скважины до следующего подземного горизонта или бурить новые в другом месте, предлагался даже вариант смешивать воду из старого и нового водозаборов, мол, в таком случае она будет соответствовать санитарным нормам.

В настоящее время достроено семь артезианских скважин. Ежегодно тратятся средства на их прокачку, а также платится налог на имущество, однако вода там не соответствует санитарным нормам

Ситуация осложняется еще и тем, что сам городской водопровод попал в конкурсную массу муниципального предприятия "Балашовское ЖКХ", которое находится в состоянии банкротства вот уже почти 10 лет. За время процедуры наблюдения двум арбитражным управляющим, которые "рулили" поочередно, удалось добиться "впечатляющего" результата: долги предприятия выросли с 18 до 250 миллионов рублей. В том числе более 100 миллионов рублей организация задолжала в качестве страховых взносов Пенсионному фонду. Нынешний арбитражный управляющий Александр Жихарев такую ситуацию считает следствием объективных обстоятельств.

- Основной задачей для меня было бесперебойное обеспечение города питьевой водой, - объясняет Александр Викторович.

По словам кризисного менеджера, существующий тариф на воду - 18 рублей 76 копеек за кубометр при ее себестоимости в 23 рубля - не позволяет предприятию работать без убытков. А попытка добиться повышения тарифа сразу на 35 процентов завершилась тем, что областной комитет по тарифам повысил его только на 2,8 процента.

В свою очередь, по словам главы администрации Балашова Сергея Александрова, нынешнее руководство предприятия просто не занимается его "экономикой". В настоящее время потребителями оплачивается лишь третья часть воды, которая закачивается в городской водопровод. В то же время само предприятие переплачивает сотни тысяч рублей за электроэнергию.

По словам областных чиновников, у городского водопровода существует три варианта будущего: передача сетей новому муниципальному предприятию, по такому сценарию прошло оздоровление этой сферы ЖКХ в соседнем городе на Хопре Ртищево, либо областному госпредприятию "Облводресурс", либо частному инвестору.

Однако любой из этих вариантов может быть реализован лишь после завершения процедуры банкротства.

В начале марта текущего года имущество банкрота, включая городские водопроводные сети, в третий раз попытаются продать на торгах. Однако, несмотря на то что каждый раз происходило снижение стартовых сумм, последний раз до 150 миллионов рублей, желающих приобрести водопровод пока не находится.