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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Построили всех

В Пензенской полиции разразился коррупционный скандал
Текст: Ольга Дмитренко, Наталья Саванкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7495 (32)
Начальник УМВД по Пензенской области Юрий Рузляев отправлен в отставку. Снятие с должности главного пензенского полицейского произошло практически одновременно с задержанием заместителя начальника управления МВД по Пензенской области Наримана Алтынбаева.

Алтынбаева задержали в конце прошлой недели. Сейчас он находится под домашним арестом, и в отношении него ведется проверка. Официально от должности его пока не отстраняли. Но на официальном сайте регионального УМВД информация о нем удалена.

В пресс-службе МВД России сообщили, что в случае установления вины замначальника пензенского УМВД будет уволен по отрицательным мотивам. Полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий, допущенных при строительстве здания, в которое летом прошлого года переехало руководство регионального управления полиции.

Этот известный в Пензе долгострой по улице Некрасова начали строить еще 25 лет назад, а завершилось строительство только в мае 2017 года. Объект общей площадью 11 тысяч квадратных метров оборудовали новейшей системой связи и современной техникой. Здесь разместились полтысячи сотрудников полиции из разных структурных подразделений, а также информационный и аналитический центры.

В Петербурге смогут увольнять заподозренных в коррупции чиновников

Но в конце года комиссия Министерства внутренних дел России провела проверку УМВД по Пензенской области, а вскоре после этого было заведено дело на высокопоставленного чиновника пензенской полиции.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяны Махницкой, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ - за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

-Заместитель начальника УМВД России по Пензенской области допустил злоупотребление при исполнении контрактов по строительству административного здания на улице Пушкина. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются, - пояснила она.

Уголовное дело возбуждено при взаимодействии с прокуратурой и УФСБ России по Пензенской области совместно с сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России.

Обязанности руководителя начальника УМВД по Пензенской области сейчас исполняет заместитель главы регионального полицейского главка Вадим Ковтун.

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