В Перми возбудили дело об избиении DJ Smash

В Перми после избиения диджея и музыкального продюсера Андрея Ширмана (DJ Smash). Инцидент произошел в ночном клубе Перми 10 февраля.

Артист обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из заведений города ему были причинены телесные повреждения (перелом челюсти).

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, отделом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее рэпер Тимати опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором запечатлен DJ Smash со сломанной челюстью.