В Самаре 11 человек пострадали при пожаре

11 человек пострадали во время пожара в многоквартирном доме в Самаре. Об этом "РГ" сообщили на самарской станции службы скорой медпомощи.

Среди пострадавших двое детей. Из 11 погорельцев семерым понадобилась помощь в больнице. В основном люди надышались угарным газом. Пострадавших госпитализировали в отделении токсикологии областной больницы имени Середавина.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пожар произошел вечером 12 февраля. В квартире дома по улице Фадеева в Промышленном районе загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Был также поврежден балкон.

На тушение выезжали семь единиц техники и 24 спасателя. Были эвакуированы 17 человек. Пожар быстро потушили. Причина возгорания выясняется.