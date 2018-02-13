На базе Ульяновского государственного технического университета пройдут курсы для старших по домам. На них управдомов научат вовремя выявлять дефекты, требующие устранения, взаимодействовать с собственниками квартир, организовывать и проводить ремонт, разбираться в изменениях законодательства.

Старшими по домам люди зачастую становятся не по призванию, а в силу необходимости. Кто-то должен принимать проведенную специалистами управляющих компаний работу, подписывать акты, организовывать собрания собственников и выполнять множество других формальных функций. В управдомы пойдет далеко не каждый. Для этого нужно быть готовым жертвовать своим временем ради блага соседей. Чаще всего старшими по домам становятся пенсионеры, не всегда имеющие необходимые для эффективной работы знания.

Жительница Ульяновска Людмила Цуканова по профессии педагог. Старшей по своему дому она стала семь лет назад. Как теперь признается, в ЖКХ на тот момент мало что понимала.

- Я стучалась во все инстанции, говорила, что не хочу, чтобы в мой суп и дальше капала вода с потолка, - рассказывает женщина. - Один из чиновников упрекнул меня в ответ: мол, мы, собственники, не знаем своих прав, и от этого все наши беды.

Тогда Людмила Александровна всерьез взялась за изучение коммуналки, постепенно превратившись в эксперта. Теперь ее дом - среди образцовых. Но это пока исключение.

- 90% старших по домам не имеет знаний в области ЖКХ, поэтому курсы для них необходимы, - продолжает Людмила Александровна. - Однако важно, чтобы преподавали на них практики, а не теоретики. Мне не надо знать устройство лифта, мне нужно уметь работать с собственниками, контролировать работу УК и подрядчиков, проверять сметы.

Как уточнили ульяновские власти, на курсах старшие по домам будут обучаться бесплатно, для этого выделят деньги из бюджета. Продолжительность - 16 академических часов. Занятия начнутся весной. После завершения курсов управдомы пройдут тестирование и получат сертификаты.

Как считает министр промышленности, строительства, ЖКХ и транспорта Ульяновской области Дмитрий Вавилин, такие курсы позволяют старшим по домам знакомиться с новшествами в жилищном законодательстве, правами и обязанностями собственников.

- Эти знания важны для взаимодействия с управляющими организациями, они дают возможность правильно готовить пакеты документов для включения своего дома в областные и федеральные программы, - считает глава ведомства.

- Обучать старших по домам обязательно нужно, однако многое зависит от того, кто будет читать лекции и чему они будут посвящены, - считает председатель комитета ЖКХ ульяновского Заксобрания Геннадий Антонцев.-- На мой взгляд, больше всего управдомам нужны знания по тарифообразованию. Есть вопросы к продолжительности обучения. Все же 16 часов - это маловато.

Как вам это

Владимир Булычев, генеральный директор управляющей компании, Новосибирск:

- Идея однозначно здравая. По-настоящему профессиональных управляющих не хватает. Однако важнее работы с жильцами и проблем капремонта остаются юридические вопросы. Правки в законодательство, которое регулирует сферу ЖКХ, вносятся с завидной регулярностью, и понятной, работающей юридической базы сейчас нет.

Виктор Часовских, председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области:

- У нас в области председателей многоквартирного дома обучаем мы, общественники. Соцопросы показывают, что десять лет назад, когда мы начали этим заниматься, только четыре процента собственников готовы были заниматься проблемами ЖКХ в своем доме, сегодня уже 40 процентов.