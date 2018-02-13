Омский сенатор заявил о досрочном сложении полномочий

Сенатор от Омской области Сергей Попов написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Сегодня его рассмотрел комитет Совета Федерации по регламенту, где он занимал должность заместителя председателя.

- Сергей Попов просит освободить его от полномочий с 14 февраля, - сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Кутепов.

Заявление Попова Совет Федерации рассмотрит на заседании 14 февраля.

Судя по всему, освободившееся место пустовать будет недолго. Одна из наиболее вероятных кандидатур в сенаторы - бывший губернатор Омской области Виктор Назаров.