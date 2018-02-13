Заявление об увольнении директору школы N 3 райцентра Березовка пришлось написать после конфликта с учеником из-за фотографий. Увидев, что подросток снимает треснувшие стены и затянутые полиэтиленом окна родного учебного заведения, Галина Баева вызвала полицию и потребовала... немедленно поставить школьника на учет. А также срочно удалить все сделанные им снимки.

Как говорят родители обучающихся здесь детей, началось с того, что во время лютовавших по всей Сибири крещенских морозов в школе резко упала температура. Руководство учебного заведения "утеплило" классы, расставив там обогреватели и затянув сквозившие окна полиэтиленом, но особо это не помогло - отметка термометра не поднималась выше 10 градусов. К тому же, вопреки всем правилам, детей обязали ходить на занятия даже в минус 35, объясняя это прохождением новых тем. Обозленные родители, кстати, уже не раз жаловавшиеся на холод в классах, отправились за разъяснениями к директору школы, но туда их и на порог не пустили - дескать, всем, кроме учащихся, вход запрещен, таковы новые правила.

Тогда мама одного из девятиклассников при поддержке остальных родителей попросила сына сделать снимки "утепленных" рам и трещин в стенах здания, чтобы прикрепить фото к жалобе на действия школьного руководства. Однако съемку заметила директриса, устроившая скандал.

- Привела подростка к себе в кабинет, требовала удалить снимки, а когда мальчик отказался, вызвала полицию, чтобы надавить на него, - рассказала депутат поселкового совета Марина Якубенко.

В пресс-службе краевой полиции факт вызова подтвердили.

- Директор действительно вызвала инспектора по делам несовершеннолетних. Ему пришлось, можно сказать, выступить психологом в этой ситуации и убедить обе стороны конфликта не обострять ситуацию. Никаких мер административного воздействия, конечно, не будет. Мальчик на учете в полиции не состоял, и ставить его туда повода нет, - пояснили представители ведомства.

Теперь в оскандалившейся школе одна за другой проходят проверки. По информации министерства образования региона, учредителем школы является муниципалитет, который и должен принимать решение о наказании директора после детального анализа происшествия. "В первую очередь важно разрешить конфликт и разобраться в его причинах, чтобы не допустить повторения", - отметили чиновники.

Остается и другой важный вопрос - почему в заведении, которому, как выяснилось, Роспотребнадзор уже выдавал предписание о замене старых окон, так и не сделан был ремонт. Некоторые работы провели в прошлом году, но на заделку межпанельных швов и новые окна денег школе не хватило.

Обращение в прокуратуру и другие надзорные органы пишут и родители - они намерены требовать разбирательства.

- Чиновница от образования хотела скрыть факты плачевного состояния школы и не нашла ничего лучше, чем вызвать полицию, - считает побывавший в школе с проверкой депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш.

Сама же директор школы Галина Баева, хоть и написала заявление об увольнении, виноватой в конфликте себя не считает. По ее словам, покинуть должность ее заставили вышестоящие инстанции, в противном случае пообещав уволить по статье "Превышение должностных полномочий".

- Но я ничего не превышала и считаю, что поступила правильно, - заявила она.

По словам женщины, вызвать полицию она решила из соображений безопасности: вдруг снимки подростка попали бы в руки террористов? Каким образом это могло произойти, теперь уже экс-глава школы пояснить так и не смогла.