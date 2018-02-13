В Кузбассе возбудили дело о гибели человека на горнолыжной трассе

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбуждено после гибели на горе Зеленой в Шерегеше 26-летнего местного жителя.

Фигурантом дела стал 28-летний машинист снегоуплотнительной машины (ратрака), под которую попал пострадавший.

- По версии следствия, 3 февраля около 22.20 местного времени на горнолыжной трассе "Панорама" подозреваемый, нарушая правила безопасности, перевозил мужчину не в кабине, а на платформе машины, - рассказала "РГ" официальный представитель СУ СК по региону Надежда Ананьева. - Во время движения потерпевший сорвался с платформы и, упав на навесное оборудование машины, получил травмы, несовместимые с жизнью. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, изучают приказы, должностные инструкции и другие документы, имеющие отношение к делу.