Замначальника ГУФСИН по Иркутской области найден мертвым

В Иркутске обнаружен мертвым 38-летний замначальника регионального ГУФСИН Виктор Шевченко. Причины смерти в ведомстве официально не комментируют.

Областной СК начал доследственную проверку, по окончанию которой будет принято процессуальное решение. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФСИН, Виктор Шевченко начал службу в уголовно-исполнительной системе в 2004 году в должности младшего инспектора. Был награжден медалью "За отличие в службе" III степени, Почетной грамотой ФСИН России.