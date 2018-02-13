Генпрокуратура выявила махинации в казначействе Дагестана

В Дагестане очередной коррупционный скандал. Как выяснила Генпрокуратура, республиканское управление Федерального казначейства незаконно перечислило по государственным и муниципальным контрактам 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи со вскрывшимися обстоятельствами поставлен вопрос об ответственности главы управления.

Как сообщили в ведомстве, установлены многочисленные факты незаконного перечисления управлением Федерального казначейства бюджетных денег по контрактам, заключенным вопреки закону. Так, в реестре контрактов отсутствуют сведения о жилых помещениях в Махачкале, на покупку которых в 2016 и 2017 годах управление согласовало перечисление более 700 миллионов рублей в счет оплаты муниципального контракта. По этому факту уже возбуждено уголовное дело о халатности.

- С целью устранения нарушений заместителем генерального прокурора Иваном Сыдоруком руководителю Федерального казначейства внесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности руководителя управления Федерального казначейства по Дагестану и иных должностных лиц управления, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее "РГ" сообщала о масштабной прокурорской проверке в Дагестане. По ее итогам было выявлено более 350 нарушений антикоррупционного законодательства. Возбуждено около 450 административных дел и более 70 уголовных. Выявлены факты госзакупок без конкурса, свой налаженный "бизнес" имели семь заместителей министров и 14 чиновников рангом пониже. 170 должностных лиц допустили нарушения при предоставлении сведений о доходах.