Американский самолет-разведчик облетел вокруг Калининградской области

Разведывательный самолет Boeing RC-135W ВВС США был замечен при облете Калининградской области. При этом воздушное судно не вышло за границы Польши и Литвы, информирует РИА Новости со ссылкой на мониторинговый ресурс Mil Radar.

По данным сервиса, самолет дислоцирован на военной британской базе Милденхолл.

Ранее аналогичное воздушное судно было зафиксировано в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

По информации агентства, с начала 2018 года американские разведывательные самолеты не менее 14 раз оказывались в непосредственной близости к западным границам России.