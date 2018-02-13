В Архангельске спасли прикованную к батарее лису

В Архангельске полиция, спасатели и ветеринар спасли лису, узнав, что в одной из квартир на улице Цигломенской ее мучают и держат в неволе. Прибыв на место, они обнаружили животное прикованным металлической цепочкой к батарее. Животное тут же освободили, на месте ее осмотрел ветеринар.

- Когда ночью в полицию поступил звонок с сообщением о том, что мужчина в Цигломени держит дикую лису у себя дома, в информации также говорилось, что возможно жестокое обращение с животным. Поэтому вместе с оперативной группой был вызван ветеринар, - говорит руководитель пресс-службы УМВД по Архангельской области Иван Распутин.

Он подтвердил, что лиса была очень истощена и напугана. Для более детального осмотра ее отвезли в службу спасения на Ленинградском проспекте.

- Животное было в тяжелом состоянии, зафиксированы травмы передних лап, - уточнила главный специалист Архангельской областной службы спасения Анна Волкова.

Спасатели передали животное волонтером центра помощи дикой фауне Архангельска "Мата-мата".

- Состояние среднее, не ест, не пьет, поэтому мы делаем ей капельницы и ставим уколы. Лисичка даже не может ходить, пока только ползает. Нужен рентген, чтобы понять, насколько серьезны травмы. Возможно, она получила переломы в охотничьих силках, - говорит руководитель центра Елена Фокина.

По ее словам, за всю историю существования приюта это первый случай, когда животное пострадало из-за человека.

- Лису держали в квартире долгое время, неизвестно с какой целью. Это огромный стресс, - замечает Елена Фокина. - Раньше мы спасали лис, но они сами попадали в неприятные истории: либо проваливались куда-то, либо блуждали по лесу. Например, недавно мы пристроили несколько маленьких лисят, которые потеряли свою маму.

Тем временем полиция Архангельска начала доследственную проверку.