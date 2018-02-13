В Петербурге на двухлетнюю девочку упала глыба льда

Петербургские следователи начали проверку инцидента с падением ледяной глыбы на маленькую девочку 2,5 лет. Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, несчастный случай произошел накануне днем.

Все произошло возле дома 26 корпус 2 по улице Подвойского. Мать шла с двумя малолетними дочерьми. Внезапно с крыши сорвался кусок наледи.

По счастливой случайности никто не погиб, однако одну из девочек пришлось отвезти в больницу. Врачи диагностировали ушиб коленного сустава, после чего отпустили вместе с мамой домой в удовлетворительном состоянии.

По итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.