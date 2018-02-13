В Петербурге проверят спортшколу, где учениц заставляли медитировать

Прокуратура Петербурга начала проверку в спортшколе олимпийского резерва, где учениц заставляли заниматься духовными практиками. Родители девочек пожаловались на то, что медитация, молитвы и разрисовывание мандал было непременной частью занятий.

В прокуратуре Петербурга сообщают, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые ответственны за учебную и воспитательную работу.

О том, что происходит в СДЮСШОР, стало известно благодаря уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой. К ней на прием обратились несколько родителей юных акробаток, которые пожаловались на странную ситуацию в школе.

По данным омбудсмена, детей, не желающих писать сочинения на философские темы или разрисовывать мандалы, исключали из спортшколы. Кроме того, родители акробаток ежемесячно оплачивали услуги частного психолога и сдавали средства на другие нужды спортшколы, хотя само учреждение позиционировало себя как бесплатное.

Родители также пожаловались на грубость со стороны тренеров и невнимательность преподавательского состава. Так, по данным омбудсмена, после того как одна из учениц сильно упала на занятиях, тренер, вместо того, чтобы вызвать "скорую" или хотя бы позвонить родителям, стала лечить девочку методами мануальной терапии. Впоследствии, когда родители доставили дочь в поликлинику, выяснилось, что у нее закрытый перелом грудины.

В самой СДЮСШОР ситуацию не комментируют, а тренеры, к которым возникли нарекания, уехали на очередные сборы.