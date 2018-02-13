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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Как лед на голову

После гибели петербургской пенсионерки уволены два чиновника
Текст: Вера Черенева
Российская газета - Столичный выпуск №7495 (32)
После гибели женщины от сосульки от занимаемых должностей освобождены замглавы администрации Василеостровского района Александр Маслов и руководитель районного жилищного агентства Сергей Алексеев. Чиновников попросили на выход после гибели пенсионерки от рухнувшей с крыши наледи. Накануне трагедии Смольный делал районной администрации замечание, что кровли убираются плохо.
Коммунальщики после ЧП утверждают, что граждане сами виноваты — не там ходили, не там оставляли автомобили, но вид крыш и балконов говорит сам за себя. Фото: Владимир Саяпин/ТАСС Коммунальщики после ЧП утверждают, что граждане сами виноваты — не там ходили, не там оставляли автомобили, но вид крыш и балконов говорит сам за себя. Фото: Владимир Саяпин/ТАСС
Коммунальщики после ЧП утверждают, что граждане сами виноваты — не там ходили, не там оставляли автомобили, но вид крыш и балконов говорит сам за себя. Фото: Владимир Саяпин/ТАСС

Злосчастная сосулька упала с дома N 27 по улице Репина. Это расселенное здание, но жители окрестных многоэтажек часто ходят сюда кормить бездомных кошек. Вот и пенсионерка отправилась по привычному маршруту и не заметила нависшей над крышей наледи.

В Калуге ребенок пострадал от падения наледи с крыши

Поначалу в жилищном комитете Смольного заявили, что территория около дома была огорожена бело-красной лентой и висело объявление, что проход запрещен. Но многие соседи не видели ленты. Да и так ли она важна, если крышу в принципе не чистили. Как сообщили "РГ" в прокуратуре Санкт-Петербурга, дом обслуживается управляющей компанией "Возрождение". Еще неделю назад, когда в городе только начались снегопады, прокуратура проверила уборку крыш и обнаружила множество кровель с нависающими льдинами на территории обслуживания этой УК. Ведомство потребовало устранить нарушения.Но трагический случай показал, что нарушения не были устранены.

В деталях этой истории разбирается Следственный комитет Санкт-Петербурга. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". После гибели женщины в Петербурге дома стали массово огораживать лентами, писать надписи на фасадах. Заметно увеличилось число работников, очищающих крыши домов. Однако это не предотвратило новые несчастные случаи.

Так, в Невском районе сразу два человека пострадали от падения снега с крыши дома по улице Подвойского, 26/2. Вначале, по данным прокуратуры Петербурга, 54-летняя женщина получила ушибы мягких тканей головы после падения на нее снежной глыбы. Затем возле этого же самого здания пострадала двухлетняя девочка. Как сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга, малышка была вместе с матерью. Глыба льда упала в нескольких сантиметрах от них, и девочку ранило осколком в колено. Но огласке предается лишь малая толика подобных случаев. Юристы же советуют постадавшим сразу идти в суд.

Досье
Фото: Юрий Белинский/ТАСС
В Петербурге начали тестировать "микроволновку" против сосулек

За два года в регионах России произошло почти 50 случаев, когда люди получали травмы из-за падения с крыш наледи. Восемь человек погибли. Во всех этих случаях проводилось расследование, к ответственности привлекали работников коммунальных служб, которые недосмотрели. В Кировске Мурманской области на скамье подсудимых оказался директор сервисной компании, который распорядился проводить очистку крыш от наледи и не проследил, чтобы опасную территорию оградили от пешеходов. В итоге травму головы получил 11-летний мальчик, который возвращался со школы и зашел в опасную зону. В Архангельске глыба льда упала на девушку и она получила черепно-мозговую травму. Руководитель компании, которая обслуживает крупный торговый центр, был оштрафован на 100 тысяч рублей. Суд пришел к выводу, что директор предприятия знал о неблагоприятных погодных явлениях, но не организовал своевременную очистку крыши. Вопиющий случай произошел в прошлом году в Свердловской области, когда снежная лавина обрушилась на детскую коляску, малыш оказался в больнице. А в Ростове пару лет назад, когда жертвами "ледяных убийц" становились прохожие, начали устанавливать на крышах зданий теплообогреватели.

20 февраля 2017 года в воронеже возле дома на улице Ржевской ледяная глыба упала на детскую коляску. К счастью, ребенок не пострадал. Фото: YouTube.com

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