За три последних года в России вернули в сельскохозяйственный оборот 1,6 миллиона гектаров земли. Об этом в конце января на Всероссийском агрономическом совещании сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев. И добавил: если ежегодно вводить по 600-700 тысяч гектаров, то в ближайшей перспективе те 10 миллионов пашни, которые сейчас заброшены, но пригодны для использования, вернутся в работу. В планах на нынешний год - увеличение общей площади посевов почти на 200 тысяч гектаров.

В ведомстве возврат земель называют приоритетной задачей и считают, что данный процесс связан с общим улучшением ситуации в агропромышленном комплексе страны. С момента действия нового закона по возврату земель - с 1 января 2017 года - нерадивые собственники участков получили почти 3 тысячи предписаний Россельхознадзора.

Как они в таком случае поступают? Есть три варианта: работать самому, сдать в аренду или продать и переоформить на других лиц, как правило, родственников. В последнем случае новый владелец получает три года на то, чтобы устранить претензию. Но в минсельхозе РФ уверены, что это большой срок, поэтому предлагают внести по-правки в закон на его уменьшение и тогда применять крайнюю меру - изымать землю через суд.

Проблема заброшенных участков характерна и для регионов Северо-Запада. Например, в Псковской области из 665 тысяч гектаров пашни используется всего порядка 40 процентов. Наиболее эффективно в этом вопросе работают в Бежаницком, Новосокольническом и Псковском районах. Остальные главы муниципальных образований жалуются на владельцев сельскохозяйственных земель, которые ими не занимаются. А чиновники не могут применить к подобным хозяевам никаких санкций.

Остается надежда на Россельхознадзор. Там в прошлом году завели около 40 административных дел по факту нерационального использования пашни. А в 2016 году владельцам пришлось заплатить 4,5 миллиона рублей штрафов.

Слабо применяют механизм изъятия земель, которые собст-венники не используют, и в Карелии. Объясняют это и тем, что проблема не только региональная, а сам процесс изъятия участков недостаточно законодательно отработан и является сложной процедурой.

Пока специалисты министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства собираются провести тщательную инвентаризацию и выяснить точное количество земель сельскохозяйственного назначения, кому она принадлежит. А уж потом разработать меры по изъятию неиспользуемых земельных наделов.

В Ленобласти работа по возвращению в оборот земель ведется с 2014 года. За это время их общий объем увеличился с 211 до 220 тысяч гектаров. Но в целом земли используются лишь на одну треть, остальные зарастают бурьяном. Случаются и махинации. Такие факты обнаружили сотрудники Генпрокуратуры, в частности, нарушения при регистрации прав собственности на землю во Всеволож-ском районе. Сделка оценивалась в 40 миллионов рублей, и чтобы получить заветные документы, подделали архивные справки. Фигурантами уголовного дела стали должностные лица. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

И это не единственный пример. Всеволожский городской суд уже рассматривал резонансное дело, связанное с ущербом для государства в 2 миллиарда рублей. Экс-глава одного из поселений незаконно передал землю под свалку отходов.

Тем не менее, в Ленобласти в течение последних трех лет вернули в оборот 11 тысяч гектаров. В регионе даже провозгласили собственную программу - "Дальний ленинградский гектар". Согласно ее условиям, российские фермеры могут получить земли в пользование. Подобная программа должна решить три основные задачи: ввести в оборот дополнительные земельные наделы, привлечь инвестиции и улучшить демографическую обстановку в населенных пунктах.

По ее условиям земельные участки сдадут в аренду на 3 года, а по истечении срока получатель сможет выкупить их в собственность всего за 3 процента от кадастровой стоимости.

Кстати, о подобной программе задумались и в Вологодской области.

- Проект для нас интересен, потому что пустующих земель у нас тоже хватает. Предоставление участков на льготных условиях под развитие собственного дела, сельхозпроизводства, фермерского хозяйства - очень интересный опыт, который мы изучим. Проект возможен с участием регионального бюджета, мы не планируем заявляться с этим на федеральный уровень, - прокомментировал губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

В регионе отрасль сельского хозяйства является бюджетообразующей, поэтому вопрос эффективного использования земли на сегодняшний день - один из важнейших. По данным на 2017 год, в Вологодской области в категории земель сельскохозяйственного назначения пашня составляет 715,9 тысячи гектаров, залежи - 44,5, многолетние насаждения - 6,4, сенокосы -183 тысячи, пастбища - 146,8 тысячи гектаров. За последние пять лет площадь пашни уменьшилась на 1,7 тысячи гектаров, залежей - на 0,1.

Причины сокращения - прекращение деятельности предприятий и организаций, крестьянских хозяйств, перевод освободившихся земель в фонд перераспределения и расширение территорий населенных пунктов, а также длительное неиспользование наделов, что в результате приводит к потере продуктивности ценных земель, зарастанию их кустарником и лесом.

Поэтому в регионе активно занимаются развитием геоинформационной системы. С августа прошлого года в единую ГИС направлены векторные слои контуров сельскохозяйственных угодий с их описанием и рекомендациями. Теперь, опираясь на собранную воедино информацию, субъекту предстоит провести работу по редактированию представленных данных, чтобы актуализировать полученные сведения и выявить неиспользуемые участки. В результате можно будет визуально определить каждый свободный гектар.

В Министерстве сельского хозяйства России заявляют, что будут и дальше совершенствовать земельное законодательство, чтобы процессы возвращения земель в сельхозоборот шли быстрее, ведь чем дольше она не обрабатывается, тем больше затрат необходимо на ее рекультивацию.

Прямая речь

Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ:

- Мы разработали ряд мер по данному направлению. В частности, у начинающих фермеров появится возможность получить в аренду землю без проведения торгов. Кроме того, планируется повысить налоговые ставки на неиспользуемую землю.

Как только контролирующие структуры выявят участки, на которых не осуществляется сельхоздеятельность, включится механизм повышения налоговой ставки, через три месяца она увеличится еще, а через полгода - станет больше в 10 раз. Это заставит собственника нести большие издержки и избавиться от неиспользуемого актива.