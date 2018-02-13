Из Крыма депортированы 23 украинских гастарбайтера

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым вскрыло незаконную схему использования украинских гастарбайтеров в детском саду "Якорек" в поселке Новоозерный, который сейчас реконструируется в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

По заказу управления капитального строительства администрации Евпатории детский сад реконструирует строительная компания из Казани. И видимо она решила сэкономить на официальном оформлении рабочих-иностранцев. "Заробитчане" трудились, не имея на руках трудовых патентов и разрешительных документов от подрядчика на предоставление жилого помещения. Поэтому жить украинцам приходилось в вагончиках с установленными внутри двухъярусными кроватями. Здесь же жарили шашлык, принимали пищу, стирали белье.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ"). Кроме того, 18 человек наказали еще и по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ").

Появившись на объекте спустя две недели, проверяющие из погрануправления ФСБ обнаружили, что решение суда о наложении штрафа на гастарбайтеров сработало лишь частично. 23 гражданина Украины решением Евпаторийского городского суда были вновь привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.10 КоАП РФ с выдворением за пределы Российской Федерации и закрытием въезда на пять лет. Вскоре "заробитчан" отвезли в пункт пропуска с Украиной, откуда они проследовали на родину.

К ответственности будет привлечено в качестве юридического и ООО "Западная строительная компания" - материалы о незаконном привлечении иностранной рабочей силы направлены в МВД по Республике Крым. Подрядчику грозит крупный штраф в размере от 250 до 800 000 рублей.