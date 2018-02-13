На Кубани школьник попал в больницу после взрыва зарядки в кармане

На Кубани в станице Динской 14-летний школьник с травмами попал в местную больницу после того, как у него в кармане взорвался портативный аккумулятор - зарядное устройство для современных гаджетов. По факту ЧП проводится проверка.

- О случившемся происшествии сообщили врачи Центральной районной больницы, в которую доставили подростка, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - По их данным, когда зарядное устройство находилось в кармане у школьника, оно внезапно резко загорелось. В результате мальчик получил травмы и ожоги. Их тяжесть не уточняется, известно, что его здоровью и жизни ничего не угрожает. Школьника вовремя привезли к врачам.

По данным экспертов, портативный аккумулятор может теоретически загореться или взорваться, если одновременно с зарядкой гаджета активно пользоваться этим устройством. Сейчас причина, по которой аккумулятор взорвался в кармане школьника, устанавливается.