Коллегия Верховного суда Крыма по уголовным делам отказала в удовлетворении апелляционной жалобы лидера Народного фронта "Севастополь - Крым - Россия" Валерия Подъячего. В политической реабилитации ему отказано, но точка в деле активиста пока не поставлена.

"РГ" продолжает освещать процесс о восстановлении прав осужденного при Украине по уголовной статье за сепаратизм пророссийского активиста Подъячего. Напомним, осенью 2007 года преподаватель математики Таврического национального университета Валерий Подъячий подал в суд сразу два иска: об отмене украинской Конституции АРК и о возвращении Крыма в состав России. А уже в январе 2008 года Служба безопасности Украины начала уголовное преследование активиста по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) Уголовного кодекса. 28 февраля 2011 года решением Апелляционного суда Крыма Валерий Подъячий и председатель Русской общины Евпатории Семен Клюев были осуждены на три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на год. Пройдя все судебные инстанции на Украине, активисты дошли до Европейского суда по правам человека, но там их жалобу отказались даже рассматривать. "Исходя из материалов дела и в той мере, в которой данный вопрос относится к его компетенции, суд решил, что ваша жалоба не соответствует критериям приемлемости, изложенной в статьях 34 и 35 Конвенции по правам человека. Это решение окончательное и не может быть обжаловано ни в суде (включая Большую палату), ни в ином органе", - говорилось в официальном ответе из Страсбурга.

Казалось бы, после всенародного референдума в марте 2014 года все должно было стать на свои места, и клеймо сепаратиста с Подъячего и Клюева снимут, но этого не случилось. Более того, в 2015 году Валерий потерял работу в университете. Педагог встал на учет в центре занятости, но бывший преподаватель вуза не смог найти работу даже в школе. В конце концов математик согласился работать сторожем, но и эту вакансию ему не дали. Везде требовалась справка о несудимости, но ее у активиста не было. Когда же ему отказали в работе в очередной школе, указав на уголовное прошлое, терпению пришел конец и Валерий решил судиться. 27 июля 2017 года Киевский районный суд Симферополя отказал в удовлетворении исковых требований Подъячего, решив, что на работу его не принимают на законных основаниях.

Однако активист рук не опустил и подал апелляцию. За это время о судьбе Валерия ходатайствовал первый заместитель председателя Комитета Государственный Думы по делам СНГ Константин Затулин, а депутат Сергей Миронов направлял запрос в Генпрокуратуру РФ. Заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков ходатайствовал перед судом о приведении приговора в отношении Валерия Подъячего и Семена Клюева в соответствие с законодательством РФ. Суд состоялся 20 декабря минувшего года и удовлетворил жалобу активиста, но лишь частично.

"Производство в отношении Подъячего В.В. по статье 110 УК Украины прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ. В связи с отсутствием в его действиях состава преступления, - говорилось в решении суда. - В ходатайстве о признании права на реабилитацию отказать".

Однако такое половинчатое решение Валерия не удовлетворило. Он решил добиваться восстановления своего доброго имени во что бы то ни стало. Лидер Народного фронта "Севастополь - Крым - Россия" снова подал апелляцию. Заседание коллегии Верховного суда Крыма состоялось 13 февраля, и в реабилитации активисту опять отказали.

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение суда от 20 декабря 2017 года оставить без изменений", - решила коллегия судей.

По словам самого активиста, неожиданностью для него это не стало. Похоже, на полуострове никто так и не решится взять на себя ответственность в оправдании борца за российский Крым. Да и какое дело нынешним власть имущим полуострова до него? У них-то все в шоколаде: кресла, чины, деньги... Они вовремя оказались в нужное время и в нужном месте... А Подъячий для них кто?

- Для меня принципиально важно восстановить справедливость и свое честное имя, - говорит Валерий Подъячий. - Я годами добивался возвращения Крыма в состав России, за что на Украине меня назвали уголовником и осудили. Российские крымские законники сегодня признают этот факт законным! Где же логика? Но больше всего возмущает меня, хоть кто-нибудь бы из чиновников протянул мне руку помощи... Все только пожимают плечами.

Валерий Подъячий снова подаст апелляционную жалобу, настаивая на своей политической реабилитации. В следующий раз ее будет рассматривать президиум Верховного суда Республики Крым.