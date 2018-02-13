ТПП РФ разработала проект по развитию семейного бизнеса в стране

ТПП РФ готова предложить государству программу действий по развитию семейного предпринимательства в России. С этой целью бизнес-сообщество запустила специальный проект "Развитие семейного бизнеса в России".

"Развитие семейного бизнеса - наиболее перспективное направление предпринимательской деятельности в нашей стране. Расширение семейного бизнеса даст толчок развитию экономики страны, особенно в регионах, тут есть огромный потенциал", - пояснила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Она привела пример: в мировой экономике семейные компании создают от 50 до 80 процентов рабочих мест. Их доля в численности компаний по всему миру превышает две трети. По статистическим данным, семейные предприятия производят более 50 процентов ВВП Европы и около 70 процентов ВВП США. В России же темпы развития семейного бизнеса отстают от общемировых показателей, а на долю всего малого бизнеса приходится лишь около 20 процентов ВВП, отметила Елена Дыбова, добавив, что не в пользу России и статистика по проценту компаний, передающихся из поколения в поколение. Если в мире этот показатель для одного поколения составляет 30 процентов, а для двух - 40 процентов, то в РФ 95 и 5 процентов соответственно.

Семейный бизнес - двигатель экономики, поэтому в рамках реализации проекта 16 февраля на XVII Российском инвестиционном форуме в Сочи ТПП РФ проведет сессию "Семейные ценности: как бизнес поможет обогатить российские семьи?", подчеркнула Елена Дыбова.

Какие преференции государство должно предложить гражданам, чтобы существенно увеличить долю семейных компаний в России? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы заниматься семейным бизнесом стало перспективно, престижно и экономически выгодно? - вопросы, вынесенные на обсуждение. Модератором мероприятия выступит Президент ТПП РФ Сергей Катырин.