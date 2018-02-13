Из выращенных в прошлом году в Крыму 192 тысяч тонн сельхозпродукции более половины оказалось негде хранить. До 2020 года на полуострове планируется построить несколько фруктохранилищ, увеличив суммарную мощность на 58,6 тысячи тонн. Но все равно площадей будет не хватать из-за роста объемов овощей и фруктов, выращенных на полуострове.

Дотянуть до урожая

С 2014 года в Крыму построено семь новых плодохранилищ мощностью 16,3 тысячи тонн. В итоге всего сейчас 58 площадок на 89,6 тысячи тонн сельхозпродукции.

- Основная цель создания объектов агрологистики - сохранить собранный урожай так, чтобы он не потерял в качестве, и реализовать его по более высоким ценам, - говорит заместитель министра сельского хозяйства РК Александр Сидоренко. - Кроме собственных овощей и фруктов, в республике реализуется сельхозпродукция, ввозимая из других регионов. Поэтому в период сбора урожая возникает сезонный переизбыток, а нехватка мощностей хранения приводит к снижению конкурентоспособности продукции и уменьшению доходов сельхозпроизводителей.

В ближайшие два года в Крыму планируется возвести несколько плодохранилищ. На их создание предприниматели могут привлекать бюджетные деньги. В прошлом году возместили часть прямых затрат на строительство и модернизацию объектов трем крымским сельхозпроизводителям: АО "Весна" в Нижнегорском районе (возведение плодохранилища мощностью две тысячи тонн), КФХ "Чистый кaмень" в Первомайском районе (0,6 тысячи тонн) и ООО "Яросвит-агро" в Симферопольском районе (2,4 тысячи тонны). Из крупных инвестпроектов, реализация которых начнется в 2018 году, - строительство плодохранилищ АО "Крымская фруктовая компания" в селе Петровка Красногвардейского района и ООО "Фрукты старого Крыма" в селе Приветном Кировского района.

Ускоренный рост

- Сейчас у нас более 1600 гектаров занимают сады, мы планируем ежегодно закладывать около 200 гектаров новых, - говорит коммерческий директор Крымской фруктовой компании Наталья Румянцева. - Европейская технология интенсивного садоводства, которую мы применяем, позволяет уже со второго года получать до 25 тонн яблок с гектара. Последние посадки проводим по ультраинтенсивной технологии, что дает урожайность до 100 тонн с одного гектара.

Уже сейчас эта компания по объему производства фруктов в стране занимает второе место, а черешни - первое. Часть выращенного урожая реализуется в Крыму, остальное отправляют на материк. В 2017 году около 30 - 40 процентов персиков, нектаринов и черешни и около 50 процентов яблок осталось на полуострове.

- Регион у нас небольшой, много мелких производителей, насыщающих местный рынок, - продолжает Румянцева. - Своих торговых точек у нас пока только две, сейчас работаем над тем, чтобы открыть их на центральных рынках крымских городов, в частности, в Севастополе, Керчи. Но самые крупные потребители нашей продукции - это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Наши яблоки можно купить в Самаре, Саратове, Тольятти, Казани и Екатеринбурге. В Ростовскую область и Краснодарский край поставляем косточковые (персики, нектарин, черешню). Самый дальний регион страны, который получает крымские яблоки, - это Новосибирск.

Чтобы фрукты покупали, их нужно правильно хранить. Имеющихся у предприятия мощностей на 14 тысяч тонн уже не хватает. Поэтому в 2018 году в Красногвардейском районе начнется строительство фруктохранилища на 15 тысяч тонн.

- Производство уже превышает возможности хранения, - говорит Наталья Румяцева. - Поскольку мы интенсивно развиваемся, закладывая новые яблоневые и черешневые сады, потребность в площадях для хранения будет увеличиваться. Уже в нынешнем планируется увеличить урожай яблок до 50 тысяч тонн, черешни - до одной тысячи тонн. В перспективе хотим довести площадь многолетних насаждений до пяти тысяч гектаров.

Золотая земля

Основные трудности, с которыми сталкиваются предприятия при строительстве плодохранилищ, - ограниченные финансовые ресурсы и длительная процедура выделения земельных участков.

- В феврале мы начинаем строительство первой очереди фруктохранилища объемом хранения 2,5 тысячи тонн, - рассказал руководитель ООО "Фрукты старого Крыма" Олег Григоров. - К 2021 году выйдем на полную мощность - 16 тысяч тонн. Были сложности с оформлением участков: земля вся паевая, и нужно было договориться с каждым пайщиком. Крымчане же считают, что земля на полуострове "золотая", даже если до нее не долетают брызги Черного моря. Поэтому на оформление нескольких сотен договоров продажи паев ушло более трех лет. Кроме того, сложности возникали с закупкой импортного оборудования - из-за санкций не все производители готовы работать напрямую с Крымом.

У предприятия сейчас 114 гектаров яблочных садов, в нынешнем году начнется закладка саженцев еще на 106 гектарах. Уже установлены шпалеры, смонтирована система капельного орошения, в марте начнется посадка. Всего предприятие планирует довести площади садов до 500 гектаров.

Когда фруктохранилище выйдет на проектную мощность, компания сможет принимать на хранение урожай у более мелких производителей, ведь в Кировском районе других плодохранилищ пока нет, а доля мелких хозяйств, которые не могут позволить себе строительство собственного склада, велика.

Еще одна сложность - доступность кредитных ресурсов. Стоимость инвестпроекта ООО "Фрукты старого Крыма" - около 1,5 миллиарда рублей, Крымской фруктовой компании - 730 миллионов рублей.

- Любому производителю всегда не хватает денег, только в 2017 году мы вложили в закладку новых садов, развитие питомника, покупку сельхозтехники и посадочного материала более 350 миллионов рублей, - говорит Наталья Румянцева. - Кредиты для аграриев остаются дорогими, даже несмотря на то, что частично уменьшить их стоимость можно за счет бюджетной поддержки. Хотелось бы, чтобы государство предложило более дешевые финансовые ресурсы на программы развития производства. В частности, программа поддержки строительства фруктохранилищ не должна, на наш взгляд, ограничивать объем 10 тысячами тонн. Для крупных компаний это очень мало.

На оказание господдержки садоводам в 2018 году запланировано более 628 миллионов рублей, что в 10 раз больше суммы, выделенной в 2014 году (61,9 миллиона). Однако часть направлений поддержки в нынешнем году финансироваться не будет, а значит, выстроившим большие планы производителям придется рассчитывать только на себя.

Комментарий

Наталья Добони, первый заместитель генерального директора Корпорации развития Крыма:

- Корпорация вместе с минэкономразвития Крыма прикладывает все усилия для упрощения процедуры оформления земельных участков. Требует улучшения и система кредитования аграриев. Министерство создает условия и вырабатывает механизмы поддержки через подведомственные организации: Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования предпринимательства РК и Фонд поддержки предпринимательства Крыма. Еще одним инструментом станет создание биотехнологического кластера. Стратегия его развития уже подготовлена министерством. Кластерный проект позволит получить поддержку уже на федеральном уровне.