В Севастополе поймали похитителей, возивших подростка в багажнике

СК Севастополя возбудил уголовное дело в отношении трех мужчин, которых подозревают в похищении человека с применением насилия и оружия (пункты в, г части 2 статьи 126 УК РФ). Как рассказали следователям подозреваемые, они хотели проучить подростка, который "неправильно себя вел на районе".

Инцидент произошел на улице Мореходной в Нахимовском районе Севастополя. Трое молодых людей 26, 28 и 29 лет, находясь в нетрезвом состоянии, стали угрожать расправой 17-летнему юноше. Пригрозив ножом, затолкали его в багажник автомобиля Mazda и несколько часов возили по городу. В районе Килен-балки подельники достали парня и усадили на багажник. Расправу из окна квартиры заметила женщина и вызвала полицию, после чего их задержали.

- Личные разборки молодых людей привели к преступлению, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Севастополю Ольга Постнова. - На допросе подозреваемые пояснили, что хотели проучить юношу. Прошлым летом он отнял телефон у их знакомого, а также, по их версии, неправильно вел себя.

По решению суда на время следствия двое подозреваемых помещены под стражу, а третий будет находиться под домашним арестом.