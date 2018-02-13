На Ямале при пожаре в жилом доме погиб один человек

В ямальском городе Тарко-Сале на улице Таежной сгорел многоквартирный двухэтажный деревянный дом. Один человек погиб, еще один получил ожоги и находится под наблюдением врачей, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС автономного округа.

Как сообщил замначальника главка ведомства Алексей Захламин, пожарные подразделения к месту вызова прибыли через две минуты после того, как сообщение о происшествии было получен. К этому времени кровля здания уже горела по всей площади, обычно это говорит о том, что пожар заметили поздно.

Двух пострадавших доставили в больницу, один из них скончался. Всех жителей сгоревшего дома - 40 человек - эвакуировали. Администрация населенного пункта (Тарко-Сале является частью муниципального образования Пуровский район) предоставила два автобуса для их обогрева. Сейчас комиссия решает вопрос по обеспечению погорельцев жильем и матпомощью.

В половине пятого пожар удалось локализовать. На месте ЧП работают 60 спасателей. Угрозы рядом стоящим зданиям нет.