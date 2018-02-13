Через неделю россиян ждут длинные выходные - три дня подряд, с 23 по 25 февраля. Мы их получим, благодаря Дню защитника Отечества. Праздничный день 23 февраля выпадает на пятницу.

А буквально через полторы недели после "мужского дня", мы опять будем отдыхать дольше обычного - четыре дня подряд - уже в Честь Международного женского дня. 8 марта в этом году выпадает на четверг.

Но в пятницу девятого марта тоже будем отдыхать, благодаря тому, что праздничный день 6 января постановлением правительства был перенесен на 9 марта. Дальше - два выходных, 10 и 11 марта. Таким образом, россияне получат мартовские "миниканикулы".

По словам замглавы Роструда Ивана Шкловца, из-за праздничных дней у россиян не должны снижаться оклады, это предусмотрено законодательством. Меньше может стать лишь та часть зарплаты, которая связана, например, с объемом выполненной работы, если, к примеру, работник, из-за праздников, сделал несколько меньше, чем обычно.