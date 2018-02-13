Россияне смогут зарабатывать на сборе грибов и ягод

По нынешним законам, если человек хочет продать собранные грибы и ягоды, он должен арендовать лесной участок. В Госдуме готовы внести поправки, разрешив россиянам заниматься такой "тихой охотой" с выгодой для себя. Об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Сейчас жизнь сборщикам грибов и ягод с целью заработка усложняет статья Лесного кодекса, в которой и говорится о необходимости аренды леса. "Парадокс? Думаю - да! При этом действующие нормативные документы позволяют арендовать такой участок минимум на 10 лет", - считает парламентарий.

Если раньше целые деревни жили на сборе лесных плодов, то сейчас люди лишены возможности такого заработка, констатировал он.

"Нужно дать такую возможность - уверен, что это необходимо, - подчеркнул парламентарий. - Над этим мы и работаем, разрабатываем законопроект, который даст возможность людям зарабатывать".

В прежние времена работали заготконторы, принимавшие собранные сельчанами грибы и ягоды. "Предлагаю разобраться, почему сегодня такие заготконторы не работают? Вроде бы и желание есть, и спрос на трофеи "тихой охоты" имеется", - считает Николаев.

При этом глава комитета опроверг информацию о якобы готовящемся введении налога на сбор дикоросов (то есть грибов и ягод). Такая информация появилась в соцсетях и некоторых СМИ.