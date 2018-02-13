1 миллион 100 тысяч просмотров - таковы на сегодня показания счетчика просмотров у видео рекордного по времени* выхода в открытый космос космонавтов Роскосмоса Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова. Помимо этого, у записи более 10 тысяч лайков и почти столько-же - комментариев.

Конечно не все просмотрели видео (трансляцию и запись) продолжительностью почти 9 часов от начала до конца, но, как следует из комментариев, многие смотрели долго и внимательно. Комментаторы обращают внимание на детали в работе космонавтов, на особенности устройства их скафандров и на красоту панорамы, которая открывается перед экипажем, а благодаря видео, и пред зрителями.

Также в комментариях немало чисто бытовых вопросов, которые обычно задают покорителям космоса: не мерзнут ли руки в открытом космосе, испытывают ли космонавты голод, как справляются с естественными потребностями человеческого организма или как борются с проблемой запотевая стекла в скафандре. Одной из пользовательниц ВК даже приглянулись зеркала, расположенные на рукавах скафандра. "Вот бы мне такие. Ходила бы, и не оборачивалась", - пишет девушка.

Напомним, что Александр Мисуркин совершал выход в открытый космос в новом компьютеризированном скафандре "Орлан-МКС", оснащеном автоматизированной системой терморегулирования и новой гермооболочкой.

Как сообщал ТАСС, основной задачей выхода стала установка приемного устройства широкополосной системы связи на приборном блоке остронаправленной антенны служебного модуля "Звезда", которая позволит в будущем обеспечить почти круглосуточную двустороннюю передачу информации на российский сегмент с Земли через отечественные спутники ретрансляции системы "Луч". В настоящее время в период, когда станция находится вне зоны прямой радиовидимости с территории РФ, российский сегмент МКС связывается с ЦУПом в Подмосковье через спутники ретрансляции NASA.

* Предыдущий рекорд длительности пребывания в космосе среди российских космонавтов в рамках одного выхода принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому - в декабре 2013 года они провели в открытом космосе 8 часов и 7 минут. Самый длительный в истории мировой космонавтики выход - 8 часов 56 минут - 1 марта 2001 года выполнили американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс с борта Международной космической станции.