Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завышающих цены на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. В Москве количество нарушителей с каждым месяцем становится все меньше. По итогам декабрьского мониторинга запредельные цены были в 38 отелях, в январе - в 12, а феврале нарушителей осталось всего 9. Но столичные власти обещают, что уже в марте Москвы в "черном списке" не будет.

Всего в столице прошли классификацию 1183 гостиницы на 67,7 тысячи номеров. Сейчас забронировать номер на лето уже почти нереально. Только в одном из отелей, попавшем в "черный список", оказались свободными и "стандарты", и "люксы". Правда, цены в нем весьма отличаются от утвержденных постановлением правительства РФ (N 89 от 10 февраля 2016 года). Но с такими нарушителями департамент спорта и туризма активно работает. Вероятно, попавшийся "РГ" отель уже получил от департамента уведомление, где говорится, что стоимость его номеров завышена и ее нужно уменьшить и сообщить об этом.

В противном случае отельера приглашают на встречу с руководителем департамента Николаем Гуляевым, где в присутствии представителей от Роспотребнадзора и ФАС ему объяснят правила, по которым в ходе чемпионата должны работать аккредитованные гостиницы.

- До этого дело обычно не доходит, - говорит Алексей Тихненко, начальник управления гостиничного хозяйства депспорта и туризма Москвы. - Большинство исправляются, едва получив уведомление. Но появляются новые.

В февральском мониторинге нет январских нарушителей. Чаще всего проблемы обнаруживаются у отельеров, сменивших персонал. Новички не в курсе фиксированных цен на время ЧМ-2018.

Чаще всего в числе нарушителей оказываются отельеры, сменившие персонал

Напомню, максимальная стоимость номеров на время чемпионата утверждена во всех городах, где пройдут матчи. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Максимальная стоимость зависит от категории отеля и типа номера. Так, в период с 14 мая по 15 августа 2018 года в Москве номера экономкласса в отелях без категории не должны стоить дороже 3480 рублей за сутки, в однозвездочных - 6970, в трехзвездочных - 12 250 рублей. В стоимость должна входить комиссия агентств или систем онлайн-бронирования. В столичных отелях превышение норматива варьируется от 20% до 320%. Информация обо всех 9 гостиницах-нарушительницах передана в управление Роспотребнадзора по Москве.