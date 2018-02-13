Новости

Минтранс предложил изымать беспилотники 01:35
В конкурсе данков на Матче звезд Единой лиги Элегар заменит Гордона 01:27
Пентагон опубликовал видео авиаудара по сирийским военным 01:24
Верящих в инопланетян американцев стало больше 00:51
"Тоттенхэм" отыгрался с 0:2 в матче с "Ювентусом" 00:46
Жертвами ДТП в Нигерии стали 22 школьника 00:33
В Бразилии за грабежи задержаны 110 человек в костюмах клоунов 00:16
Полиция США явилась в офис Обамы из-за письма с белым порошком 13.02.2018
Полиция задержала сбившего девушку в Южном Тушино водителя BMW 13.02.2018
Доля государства в банковском секторе выросла до 70 процентов 13.02.2018
"Живые бинты" помогут лечить самые страшные ожоги 13.02.2018
ЦИК: Бюллетени для выборов президента отправлены в печать 13.02.2018
Сбербанк будет торговать деньгами в магазинах 13.02.2018
Эрмитаж не станет устанавливать во дворе резинового Микки Мауса 13.02.2018
Немецкие СМИ сообщили, что Шульц немедленно покидает пост главы СДПГ 13.02.2018
Муссолини разжаловали из почетных граждан итальянской Мантуи 13.02.2018
Гаага уведомила Москву об отмене визита главы МИД королевства 13.02.2018
В Минкульте опровергли перенос даты премьеры "Мстителей" 13.02.2018
Медведев поздравил Белорукову и Большунова с "бронзой" в лыжных гонках 13.02.2018
Глава МИД Нидерландов подал в отставку из-за лжи о встрече с Путиным 13.02.2018
В Москве задержан лже-террорист, "заминировавший" свой автомобиль 13.02.2018
Белый порошок, присланный в британский парламент, оказался безвредным 13.02.2018
В Россию придет tax free 13.02.2018
Подмосковье попросило федеральной поддержки для решения проблем дольщиков 13.02.2018
При возведении Крымского моста найдено более миллиона артефактов 13.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 14 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 14 февраля
13.02.2018 23:28
Рубрика: Экономика

Вам уведомление

Владельцы гостиниц, задравшие цены к ЧМ-2018, исправляются
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск №7495 (32)
Ростуризм опубликовал обновленный список отелей, завышающих цены на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. В Москве количество нарушителей с каждым месяцем становится все меньше. По итогам декабрьского мониторинга запредельные цены были в 38 отелях, в январе - в 12, а феврале нарушителей осталось всего 9. Но столичные власти обещают, что уже в марте Москвы в "черном списке" не будет.

Всего в столице прошли классификацию 1183 гостиницы на 67,7 тысячи номеров. Сейчас забронировать номер на лето уже почти нереально. Только в одном из отелей, попавшем в "черный список", оказались свободными и "стандарты", и "люксы". Правда, цены в нем весьма отличаются от утвержденных постановлением правительства РФ (N 89 от 10 февраля 2016 года). Но с такими нарушителями департамент спорта и туризма активно работает. Вероятно, попавшийся "РГ" отель уже получил от департамента уведомление, где говорится, что стоимость его номеров завышена и ее нужно уменьшить и сообщить об этом.

ФИФА помогут бороться с мошенничеством при продаже билетов на ЧМ-2018

В противном случае отельера приглашают на встречу с руководителем департамента Николаем Гуляевым, где в присутствии представителей от Роспотребнадзора и ФАС ему объяснят правила, по которым в ходе чемпионата должны работать аккредитованные гостиницы.

- До этого дело обычно не доходит, - говорит Алексей Тихненко, начальник управления гостиничного хозяйства депспорта и туризма Москвы. - Большинство исправляются, едва получив уведомление. Но появляются новые.

В февральском мониторинге нет январских нарушителей. Чаще всего проблемы обнаруживаются у отельеров, сменивших персонал. Новички не в курсе фиксированных цен на время ЧМ-2018.

Чаще всего в числе нарушителей оказываются отельеры, сменившие персонал

Напомню, максимальная стоимость номеров на время чемпионата утверждена во всех городах, где пройдут матчи. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Максимальная стоимость зависит от категории отеля и типа номера. Так, в период с 14 мая по 15 августа 2018 года в Москве номера экономкласса в отелях без категории не должны стоить дороже 3480 рублей за сутки, в однозвездочных - 6970, в трехзвездочных - 12 250 рублей. В стоимость должна входить комиссия агентств или систем онлайн-бронирования. В столичных отелях превышение норматива варьируется от 20% до 320%. Информация обо всех 9 гостиницах-нарушительницах передана в управление Роспотребнадзора по Москве.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Минобороны назвало домыслом информацию об обстреле авиабазы Хмеймим
Комитет Совфеда по обороне принял отставку Клинцевича
В Сети появилась запись задержания Саакашвили в Киеве
Названа дата похорон актера Дмитрия Соловьева