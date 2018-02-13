Сбербанк будет торговать деньгами в магазинах

Сбербанк намерен внедрить технологию по снятию наличных в кассах магазинов, заявил глава Сбера Герман Греф.

"В этом году она будет внедрена", - сказал он журналистам.

Эта система уже успешно действует в странах Евросоюза, США и некоторых других государствах. Технология проста: при покупке любого товара в магазине покупатель, расплачиваясь "пластиком”, может попросить кассира снять с карточки больше денег, чем стоит товар, а разницу выдать наличными. После этого подтверждает операцию пин-кодом, а банк, который выпустил карту, одобряет покупку и выдачу средств.

Каким именно будет порядок "торговли наличными деньгами” в России, пока неизвестно: Герман Греф отказывается раскрыть технологию, подготавливаемую в Сбербанке.

"Пока не будем подробно объяснять, когда будет готово, мы подробно расскажем", - сказал он.

Кроме Сбербанка внедрить подобную систему планируют ВТБ и "Русский стандарт".