"Серый кардинал" Южной Кореи приговорена к 20 годам тюрьмы

Бывшая подруга экс-президента Республики Корея Пак Кын Хе 62-летняя Чхве Сун Силь, известная по неофициальному прозвищу "серый кардинал", приговорена к 20 годам тюрьмы и крупному штрафу за коррупцию, вмешательство в госуправление и прочие преступления.

Солидные сроки получили и ряд других некогда влиятельных чиновников из окружения Пак. Кроме того, на два с половиной года отправится в тюрьму президент концерна "Лотте" Син Дон Бин.

Напомним, что громкий политический скандал вокруг вмешательства в госуправление Кореи подруги президента начался во второй половине 2016 года. Это привело к многомиллионным демонстрациям протеста. В итоге парламент страны объявил импичмент, а в марте 2017 года Пак Кын Хе была досрочно отстранена от власти. На досрочных выборах победил политический оппонент Пак нынешний президент Кореи Мун Чжэ Ин. Сама Пак, Чхве Сун Силь, а также ряд влиятельных политиков и бизнесменов были арестованы.

Судебное расследование по скандалу о "сером кардинале" вышло на финишную прямую. Сегодня суд Центрального округа Сеула признал Чхве Сун Силь виновной по большинству пунктов обвинений, включая коррупцию, и приговорил ее к 20 годам тюрьмы и выплате штрафа в 18 миллиардов вон (око 16,6 млн долларов). Прокуратура требовала для Чхве 25 лет.

Одновременно виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями признан бывший старший секретарь президента по политике Ан Чжон Бом, который при Пак Кын Хе имел огромное влияние. Ему назначен 6-летний тюремный срок и 100 миллионов вон (ок. 92 тысяч долл) штрафа.

Виновным в передаче взяток признан и нынешний глава одного из крупнейших концернов Кореи Lotte Син Дон Бин. Ему назначен тюремный срок в два с половиной года.

Отметим, что сами осужденные не признают за собой вины, потому скорее всего они потребуют пересмотра вердикта судом более высокой инстанции.

Напомним, что ранее пятилетний тюремный срок получил вице-президент и де-факто глава крупнейшей корпорации Кореи Samsung Electronics Ли Чжэ Ён. Однако затем суд более высокой инстанции отменил это решение, назначив бизнесмена условный тюремный срок.

Вердикт в отношении Чхве Сун Силь окажет большое влияние на главный приговор, который еще предстоит вынести - наказание самому экс-президенту Пак Кын Хе. Суд уже неоднократно признал, что Чхве и Пак вступили в сговор при совершении преступлений, потому ожидается, что и Пак Кын Хе будет приговорена к значительному тюремному сроку.