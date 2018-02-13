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Рубрика: Происшествия

Пропала из отеля

СК ищет девочку, исчезнувшую в Вене
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7495 (32)
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту похищения 3-летнего ребенка. Необычность сообщения была в том, что исчез ребенок в одном из отелей столицы Австрии, и случилось это еще в конце прошлого года. Но почему дело возбудили лишь сейчас?

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в столичном подразделении СКР. Пропаже малышки предшествовала семейная драма. Некая столичная семья, фамилию которой в СКР отказываются называть, приехала в Вену к медикам. У трехлетней малышки проблемы со здоровьем - врожденное заболевание. Брак родители девочки зарегистрировали в Москве. Мать - россиянка, отец - выходец из Ливана. В Москве он был зарегистрирован по адресу жены. Но, судя по всему, брак дал трещину, и в январе мать девочки обратилась в столичный суд с просьбой определить место жительства ребенка с ней.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
Посольство РФ направило ноту в МИД Австрии из-за похищения девочки

Но отец, несмотря на то, что с женой разъехался, про дочь не забывал - регулярно созванивался и навещал.

В столице Австрии семья была в полном составе - папа, мама, дочка и няня. Ребенок исчез из отеля в последних числах декабря. Наш Следственный комитет с тех пор проводил так называемую доследственную проверку. Оказалось, что уже после пропажи девочки ее отец связывался с матерью и говорил, что ребенок находится с ним, но где - неизвестно.

Как заявила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, проверка закончена и возбуждено уголовное дело. Уголовная статья - похищение несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору. Есть вероятность, что местонахождение ребенка получится выяснить. Но сама ситуация, когда родитель увозит ребенка в другую страну, распространена и расследуется трудно.

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