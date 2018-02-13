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Рубрика: Происшествия

СК: Возбуждено дело о похищении в Австрии девочки из России

Текст: Иван Петров
Московские следователи возбудили дело по факту похищения трехлетней девочки из России, совершенном в конце прошлого года в столице Австрии. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Москве.

Ранее следователи на основании появившейся в прессе информации провели доследственную проверку. Мать похищенной девочки заявила СМИ о том, что трехлетняя дочь без вести пропала из отеля в Вене.

Следствию уже удалось установить, что неизвестные лица не позднее 28 декабря 2017 года вступили в преступный сговор и похитили малолетнюю гражданку РФ из номера отеля. По этому факту возбуждено и расследуется уголовное дело по пп. "а, д" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ "похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

"Российские следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств случившегося и местонахождения ребенка", - заключили в Следственном комитете.

Фото: Photoxpress
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К ситуации уже подключилась и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Как стало известно из СМИ, в декабре прошлого года в городе Вене произошло похищение трехлетней девочки из России. В аппарат уполномоченного обращений по этому вопросу не поступало. В настоящее время информация проверяется, ведутся переговоры с уполномоченными структурами, направлены необходимые запросы. К работе подключены специалисты аппарата", - сказали в пресс-службе омбудсмена.

По данным РИА Новости, девочку из отеля мог увезти ее отец, являющийся гражданином иностранного государства. Мать девочки жила постоянно с ребенком в Москве, в марте она планировала развестись с мужем. В Вену, по предварительным данным, она поехала, чтобы обсудить детали предстоящего развода с супругом.

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