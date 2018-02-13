Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4346. Брошюра под названием "Тейповое и родовое сознание чеченцев" "Покорение Чечни вооруженными силами юга России (в марте-апреле 1919), в исходных данных которой в качестве авторов указаны: Сергей Благоволин, Сергей Балмасов, Андрей Николаевич Савельев (достоверно авторство не установлено) (решение Советского районного суда

г. Владивостока от 14.06.2017);

4347. Печатное издание: книга Платонова О.А. "Загадка сионских протоколов" (М., "Родная страна", 2015) (решение Басманного районного суда города Москвы от 28.02.2017);

4348. Изображение автомобиля с людьми, одетыми в военную форму с автоматами в руках, с надписью - "И солдаты и матросы все поехали со мной! От проклятых негритосов Мы очистим край родной!" (решение Иошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 30.01.2017);

4349. Высказывание (лозунг) "РОССИИ-РУССКУЮ ВЛАСТЬ" (решение Нагатинского районного суда города Москвы от 13.11.2017).

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