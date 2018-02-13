Новости

Колумбия опровергла заявления о планах напасть на Венесуэлу 01:17
Саакашвили пообещал вернуться на Украину из Польши 00:59
На ликвидацию своего химоружия США потратят миллиард долларов 00:34
До невестки Трампа конверт с белым порошком получил Ассанж 00:29
Американский самолет-разведчик облетел вокруг Калининградской области 00:05
Boeing вернулся во Внуково из-за специфического запаха в салоне 12.02.2018
Церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире покажет Первый канал 12.02.2018
В Молдавии прекращена ретрансляция российских новостей 12.02.2018
Невестка Трампа получила конверт с белым порошком и попала в больницу 12.02.2018
Рейсы в Орск из Москвы в ближайшие два дня будет выполнять "Ижавиа" 12.02.2018
Японский шорт-трекист Сайто провалил допинг-тест на Олимпиаде 12.02.2018
Главным получателем военной помощи США останется Израиль 12.02.2018
Шарапова вылетела из сетки турнира в Дохе 12.02.2018
В АМПП назвали необходимой эвакуацию при уборке снега 12.02.2018
Путин обсудил с главой ФИФА подготовку к ЧМ 12.02.2018
В Кремле рассказали о простуде Владимира Путина 12.02.2018
В Астрахани врач предстанет перед судом за гибель младенца 12.02.2018
Пойманный в Крыму украинский шпион назвал заказчиков 12.02.2018
На Урале СК начал проверку по факту массового заболевания детей 12.02.2018
Погранслужба Украины: Саакашвили выдворен на территорию Польши 12.02.2018
Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьева 12.02.2018
Макарова вышла во второй круг турнира в Дохе 12.02.2018
Рэпер Тимати опубликовал видео с избитым DJ Smash 12.02.2018
В Беларуси начнут сборку электромобилей 12.02.2018
Победители Всероссийских спортивных соревнований получат 4 млн рублей 12.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
13 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7494 (31)

Федеральный список экстремистских материалов

Опубликован 13 февраля 2018 г.

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4346. Брошюра под названием "Тейповое и родовое сознание чеченцев" "Покорение Чечни вооруженными силами юга России (в марте-апреле 1919), в исходных данных которой в качестве авторов указаны: Сергей Благоволин, Сергей Балмасов, Андрей Николаевич Савельев (достоверно авторство не установлено) (решение Советского районного суда

г. Владивостока от 14.06.2017);

4347. Печатное издание: книга Платонова О.А. "Загадка сионских протоколов" (М., "Родная страна", 2015) (решение Басманного районного суда города Москвы от 28.02.2017);

4348. Изображение автомобиля с людьми, одетыми в военную форму с автоматами в руках, с надписью - "И солдаты и матросы все поехали со мной! От проклятых негритосов Мы очистим край родной!" (решение Иошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 30.01.2017);

4349. Высказывание (лозунг) "РОССИИ-РУССКУЮ ВЛАСТЬ" (решение Нагатинского районного суда города Москвы от 13.11.2017).

Список предоставлен Минюстом России