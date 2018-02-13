Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (по состоянию на 6 февраля 2018 года)

В избирательный фонд Э.К.Агурбаш поступило 48 260 рублей.

Из них израсходовано 47 170 рублей.

В избирательный фонд С.Н.Бабурина поступило 6 638 320 рублей. Из них 6,586 млн. рублей составили пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от шести граждан.

Израсходовано 6 607 100,60 рубля. В том числе произведено два платежа (3,10 млн. руб.) - на расходы по сбору подписей и оплату других работ/услуг.

В избирательный фонд А.А.Бакова поступило 47 200 рублей.

Израсходовано 47 200 рублей.

В избирательный фонд Е.В.Гордон поступило 2 353 150 рублей. Из них пожертвования (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей) от двух граждан составили 300,0 тыс. рублей.

Израсходовано 2 071 450 рублей. В том числе произведено три платежа на общую сумму 2 030 000 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей.

В избирательный фонд П.Н.Грудинина поступило 119 687 546 рублей. Из них 10,4 млн.руб. пожертвовали два юридических лица - СХПК "Усольский свинокомплекс" (10,0 млн.руб.) и ООО ПК "СОЮЗ" (0,4 млн. руб.), а 1 991 583 рубля - это пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от 36 граждан.

Израсходовано 92 055 912,26 рубля, в том числе произведено 145 платежей на общую сумму 85 146 009,81 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

50,0 тыс. руб. возвращено юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. 23 705 рублей возвращено гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 60 626,36 рубля перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд В.В.Жириновского поступило 354 673 996,46 рубля. Из них 148 124 065 рублей пожертвовали 15 юридических лиц - ООО "УПРАВМЕХ" (17,516 млн. руб.), ООО "ГРАЙС ГРУПП" (28,0 млн. руб.), ООО "ПромМетХолдинг" (3,765 млн.руб.), ООО "ТД Мегаполис" (20 206,565 тыс. руб.), ООО "Оверсиз" (19,665 млн. руб.), ООО "Уралфинансстрой" (23 354,1 тыс. руб.), ООО "Мегаполис" (16 564,4 тыс. руб.), ЗАО "КОЛОСИНВЕСТ" (6,0 млн.руб.), ООО "Эпикур" (4,0 млн. руб.), ООО ТАРГЕТС ИНЖИНИРИНГ (2,0 млн.руб.), ООО "Галерея-Строй" (1,545 млн. руб.), ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ" (1,408 млн. руб.), ООО "АЛЬТА" (1,2 млн. руб.), ООО "ГРАДЕКС" (1,0 млн. руб.) и ООО "РИВЕР" (1,9 млн. руб.), а 5,353 млн. рублей составили пожертвования, каждое из которых превышало 20,0 тыс. рублей, от 15 граждан.

Израсходовано 132 917 084,87 рубля, в том числе произведено 79 платежей на общую сумму 130 493 885,07 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

135 960,62 рубля возвращены гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 1,0 тыс. рублей возвращена юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. В доход бюджета перечислено 10 273,21 рубля.

В избирательный фонд М.В. Козлова поступило 50,0 тыс. рублей. Возврат кандидату собственных средств, поступивших в установленном порядке, составил 50,0 тыс. рублей.

В избирательный фонд Н.С. Лисицыной поступило 123 550 рублей.

Израсходовано 120 000 рублей. В доход бюджета перечислено 3 000 рублей.

В избирательный фонд В.В.Михайлова поступило 12 537 030 рублей. Из них 12,3 млн. рублей составили пожертвования юридических лиц - ООО "Предприятие "Аист" (5,3 млн. руб.), ООО "Магнат" (3,0 млн. руб.) и ООО ФИРМА АК-91 (4,0 млн.руб.). Пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс.руб.) от двух граждан составили 237 000 рублей.

Израсходовано 2 636 337,65 рубля, в том числе произведено пять платежей (в сумме 2 023 446 рублей) - на финансовое обеспечение сбора подписей, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг.

Возврат юридическому лицу средств, поступивших в установленном порядке, составил 9 870 662,35 рубля. Возврат гражданину средств, поступивших в установленном порядке, составил 30,0 тыс. рублей. Гражданину, указавшему недостоверные сведения, возвращено 30 рублей.

В избирательный фонд С.П.Полищука поступило 11 413 450 рублей. Из них 11 303 450 рублей пожертвовали три юридических лица. Это ООО "Гиацинт" (5 443 450 руб.), ООО "АвтоЗап24" (1 950 000 руб.) и ООО "УНИТОРГ" (3 910 000 руб.).

Израсходовано шестью платежами 11 413 440 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей и оплату услуг информационного и консультационного характера.

В избирательный фонд В.В.Путина поступило 407 519 509,99 рубля. Из них 400 000 000 рублей составили пожертвования юридических лиц. Это политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (28,0 млн. руб.), Краснодарский фонд регионального сотрудничества (28,0 млн. руб.), МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн. руб.), Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн. руб.), Татарстанский ФПРСР (28,0 млн. руб.), Кемеровский ФПРСР (25,0 млн. руб.), МОФ регионального развития (25,0 млн. руб.), Красноярский ФПРСР (24,0 млн. руб.), КФПР сотрудничества и развития (24,0 млн. руб.), Санкт-Петербургский фонд развития (21,0 млн. руб.), Тюменский ФПРСР (21,0 млн. руб.), Калужский ФПРСР (15,0 млн. руб.), Камчатский фонд развития (15,0 млн. руб.), Самарский ФПРСР (15,0 млн. руб.), Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (15,0 млн. руб.), Башкортостанский фонд поддержки и регионального сотрудничества и развития (12,0 млн. руб.), Ханты-Мансийский ФПРСР (12,0 млн. руб.), ВФ регионального развития (10,0 млн. руб.), ВФП регионального развития (10,0 млн. руб.), Курский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (9,0 млн. руб.), ПФПР сотрудничества и развития (3,0 млн. руб.), Фонд народных проектов (2,0 млн. руб.), Фонд поддержки будущих поколений (2,0 млн. руб.). Пожертвования от семи граждан (каждое на сумму, превышающую 20 тыс. руб.) составили 6 686 000 рублей.

Израсходовано 83 333 947,26 рубля, в том числе произведено 54 платежа на общую сумму 52 249 201,33 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

Возврат гражданам средств, поступивших в установленном порядке, составил 7 459 629,78 рубля. Гражданину, указавшему недостоверные сведения, возвращено 5 550 рублей. Возврат средств гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, составил 31 511 рублей. В доход бюджета перечислено 5 334,21 рубля.

В избирательный фонд К.А.Собчак поступило 97 804 597,02 рубля, в том числе три пожертвования от граждан (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей) составили 310 000 рублей.

Израсходовано 42 582 351,01 рубля, в том числе произведено 95 платежей в сумме 27 318 234,91 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату услуг информационного и консультационного характера, а также на оплату других работ/услуг.

295,99 рубля возвращены гражданину, указавшему недостоверные сведения. 355,02 рубля возвращены гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 2 610 рублей, поступивших в установленном порядке, возвращены гражданам. 7 141,01 рубля перечислены в доход бюджета.

В избирательный фонд М.А.Сурайкина поступило 860 229,42 рубля.

Израсходовано 708 145,23 рубля, в том числе произведено два платежа в сумме 485 500 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей и оплату других работ/услуг.

В избирательный фонд Б.Ю.Титова поступило 88 199 191 рубль. Из них 48,8 млн. рублей пожертвовали юридические лица - Акционерное общество "Тинькофф Банк" (10,0 млн. руб.), ООО "Алко Трест" (20,0 млн.руб.), ООО АРИАНТ-ЦПИ (10,0 млн. руб.), ООО "Бизнес-Актив" (5,0 млн. руб.), ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" (2,0 млн. руб.), ООО "Триллиум" (1,3 млн. руб.) и ОАО АПФ Фанагория (0,5 млн. руб.). 14 пожертвований от граждан (каждое из которых превышало 20, тыс. руб.) составили 18,5 млн. рублей.

Израсходовано 40 736 259,10 рубля, в том числе произведено 32 платежа на общую сумму 39 262 707,53 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг, а также иных расходов на проведение избирательной кампании.

10,0 млн. рублей возвращено юридическому лицу с иностранным участием более 30%. Юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа, возвращено 11,3 млн. рублей. В доход бюджета перечислено 40 рублей.

В избирательный фонд Р.И.Худякова поступило 100 000 рублей.

Израсходовано 84 540 рублей.

В избирательный фонд Г.А.Явлинского поступило 35 002 690 рублей.

Израсходовано 26 522 756,88 рубля, в том числе произведено 29 платежей на общую сумму 6 543 895 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей.

Эти сведения основаны на данных, предоставленных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, филиалами ПАО Сбербанк и другими кредитными организациями.