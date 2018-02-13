Украину предостерегли от переделывания истребителя Миг-29 в штурмовик

Специалисты российской самолетостроительной корпорации "МиГ" предупредили украинских конструкторов о негативных последствиях в случае попытки переделать истребитель МиГ-29 в штурмовик и продлить срок его эксплуатации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики и общественных коммуникаций РСК. Комментарий от российских самолетостроителей последовал после того, как в украинских СМИ появилась информация о планах так называемой модернизации советских МиГ-29, в результате которой предполагается создать из этих истребителей штурмовики и увеличить срок службы самолетов еще на 35-40 лет.

"Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития — сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик", - цитирует агентство позицию РСК "МиГ".

Отмечается, что увеличение ресурса самолетов на 20-40 лет может сказаться на безопасности полетов. В комментарии говорится и об устаревшей конструкторской документации, которая, к тому же, могла быть получена незаконно, и которая не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации самолетов.

Комментарий РСК звучит особенно актуально на фоне недавнего конфуза с четырьмя МиГ-21, которые Хорватия возвращает Украине после проведенных на украинских заводах ремонтных работ. В результате такого "ремонта" у самолетов потекло топливо и начала барахлить навигационная аппаратура.

Напомним, МиГ-29 является советским многоцелевым истребителем четвертого поколения. Самолет может развивать максимальную скорость до 2450 километров в час, преодолевать до 2100 километров и находится в воздухе до двух с половиной часов. Практический потолок МиГ-29 составляет 18000 метров.

Истребитель вооружен 30-миллиметровой авиационной пушкой ГШ-30-1 со 150 снарядами. Кроме того, на семи узлах подвески он может нести подвесное вооружение. Боевая нагрузка составляет 2180 килограмм.