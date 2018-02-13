В Анкаре переименуют улицу у посольства США в честь операции в Сирии

Улица в столице Турции, на которой располагается посольство США, будет переименована в "Оливковую ветвь" по названию военной операции турецкой армии в сирийском Африне. С такой инициативой выступил мэр Анкары Мустафа Туна, чтобы почтить память погибших в боевых действиях турецких военнослужащих.

"Мы подписали предложение о переименовании улицы Невзата Тандогана, на которой находится посольство США, в улицу "Оливковой ветви". Инициатива будет внесена на утверждение муниципального собрания Анкары", - написал мэр на своей странице в Twitter.

В настоящее время улица носит имя Невзата Тандогана, государственного деятеля Турции, который с 1929 по 1946 являлся градоначальником Анкары.

Напомним, Турция с 20 января проводит в сирийском Африне военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз". Анкара считает указанные структуры, пользующиеся поддержкой США, сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией. По данным турецкого Генштаба, с начала операции погибли 17 турецких солдат, еще 62 получили ранения.

Дамаск решительно осудил действия Анкары и назвал их агрессией. МИД России, в свою очередь, призвал все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.